加國會代表團訪陸 暗扛救人任務

2019年01月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸科技巨擘華為副董兼財務長孟晚舟去年在溫哥華被捕，陸方也拘留多名加國公民，引起兩國關係緊張。雖然時機敏感，加國國會代表團6日仍按原訂計畫訪陸，成員透露，本次以發展和穩定兩國長遠關係為目標，釋放加國公民的問題不在議程內，但代表團仍希望盡可能爭取被押公民獲釋。

加拿大廣播公司（CBC）報導，本次訪問屬「加中議員協會」（Canada-China Legislative Association）主辦的定期訪問，相關行程在前外交官康明凱與商人史佩弗被捕前就已確定。代表團將於6日至12日到訪上海、深圳及香港等地，成員則包括參議員胡子修（Victor Oh）、戴伊（Joseph Day）眾議員譚耕（Geng Tan）、庫珀（Michael Cooper）等。

庫珀接受訪問時透露，此行將盡可能透過建設性方式與陸方官員接觸，目標是讓在押的康明凱及史佩弗安全返國。戴伊4日啟程前也稱，會做好與陸方商討釋放公民的準備，希望可盡快消除因此事而起的波瀾，不要影響兩國友好關係。

庫珀也承認，對於他們是否應在敏感時刻出訪，外界一直有不同聲音，不過加國外交部向代表團領袖戴伊簡報時指出，「我們如期出訪比取消行程好。坦白說，若有安全問題，或是此行會白費心機，我們就不會去了」。

自孟晚舟被捕後，共有13名加國公民遭陸方拘留。陸方以康明凱及史佩弗「危害國家安全」為由拘捕他們，此後加國聯同美國、澳洲和英國要求大陸放人，引起外交風波。

(中國時報)