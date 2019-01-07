黃背心再起 攻進政府大樓

2019年01月07日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

在西南部大城波爾多，群眾穿著螢光色背心遊街，對馬克洪的親商政策及對低收入戶和銀髮族的忽視發出怒吼。（法新社）

示威群眾縱火焚燒西北部大城南特一處耶誕樹回收場，熊熊烈焰和濃煙直衝天際。（路透）

2019年伊始，法國黃背心運動在跨年後第一個周末重返街頭，連續第8周發動示威。雖然參與人數大縮水至5萬，但和平示威再度變調成暴力衝突，群眾縱火焚燒機電車與路障，甚至衝撞政府辦公大樓，創近20年首例。警方以催淚瓦斯驅離民眾，塞納河畔的高級商圈煙霧瀰漫，浪漫花都在入夜後宛如戰場。總統馬克洪政府立場也轉趨強硬，嚴詞譴責黃背心暴力行徑「是對法蘭西共和國的攻擊。」

人數縮水 縱火衝突升級

馬克洪去年12月承諾凍漲燃油稅，提高基本工資，並為領取養老金的銀髮族減稅，黃背心運動高漲的勢頭頓減。在首都巴黎，新年第一輪抗議僅不到4千人現身。抗爭起初相當平和，孰料下午過後豬羊變色。

黃背心運動5日首度改變策略，把戰線擴大到塞納河左岸的巴黎心臟地帶。鎮暴警察先與企圖越河闖入國民議會的示威者爆發衝突，民眾對警方拋擲自製爆裂物、垃圾和自行車，守在塞納河橋上的警員則祭出催淚瓦斯還擊。在混亂中，一家水上遊船餐館和數十輛機動車慘遭民眾縱火焚燒。

塞納河左岸也是中央政府部會集中的要塞。10名暴衝民眾在下午4時許，駕駛工程車大搖大擺撞破政府辦公室大門，黑色木門被撞得支離破碎，入內後他們大肆破壞停放的車輛、打破玻璃，並高聲歡呼慶祝。由於情勢危急，政府發言人格里沃和幕僚們被迫從後門狼狽撤離。格里沃脫身後憤怒指責，這是對法蘭西共和國的攻擊。這是自1999年以來，首次有示威者衝擊法國的政府辦公大樓。

政府發言人 從後門撤離

而在總是熙來攘往的高級商圈聖日耳曼大道上，觀光客目瞪口呆望著許多並未穿黃背心的抗議者，以垃圾桶和耶誕樹製成路障封路並引火點燃，汽車也遭縱火，以阻撓警方前進。

但馬克洪政府早有備而來，在4日宣布，政府定調2019年將以更強硬、更具攻擊性態度因應黃背心，並指那些試圖推翻政府的抗議者妄圖煽動群眾。馬克洪5日在推特發文，譴責針對政府的暴力行為，他痛批示威者無視公民契約精神核心，他更呼籲、尋求和黃背心展開「辯論和對話」。

75％民眾 對馬克洪不滿

另一方面，儘管黃背心聲勢漸成強弩之末，但馬克洪依舊四面楚歌，焦頭爛額。據日前出爐的最新民調，高達7成5的法國人對馬克洪政府的表現不滿，顯然馬克洪為平抑抗爭所提出的讓步措施，仍不足以讓民眾買單。

據民調機構Odoxa-Dentsu Consulting在1月初進行的調查，只有25％受訪者表示，他們很滿意馬克洪與其政府的施政和政策。和去年4月同機構的類似調查相較，當時不滿意度為59％。過半（54％）受訪者則認為，政府應把提出刺激消費的措施視為當務之急。至於對黃背心的態度，同樣有過半的55％民眾表示，抗爭應該持續下去，支持度與去年12月中旬的54％相去不遠，但已遠不如11月黃背心在全法國遍地開花時的66％。

(中國時報)