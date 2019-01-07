藍色流感爆發 美機場安檢恐出現漏洞

2019年01月07日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

因美墨邊牆僵局未解預算卡關，迫使美國部份聯邦機構自2018年12月22日以來不得不關閉，影響層面漸漸浮現。負責機場安檢等工作的美國運輸安全管理局（TSA）雇員因為屬於必要人員，變成了「得上班但領不到工資」的狀態。為了避免「做白工」，TSA職員紛紛請病假因應，導致近期請病假人數劇增。

專家指出，TSA近5.2萬名員工屬於在政府停擺期必須無薪工作的必要員工，因為領不到薪水，加上僵局明顯看不到盡頭，導致士氣低落，而這極可能對美國國土安全帶來隱患。在美國有線電視新聞網（CNN）率先曝光此事後，TSA承認近期請病假的員工的確有增無減，但強調這種現象對機場安檢工作只是產生了「極小的影響」。

TSA在聲明中強調，運輸安全的安檢工作不會因此受到影響，安檢標準也不會改變，機場排隊等待安檢的時間至今仍在TSA訂定的標準範圍之內。

隨著請假潮擴大，加上TSA職員的制服顏色是藍色，因此媒體將這股請假潮形容為「藍色流感」（Blue Flu）。TSA警告，若1月11日員工再拿不到薪水，藍色流感恐會惡化，連帶旅客排隊等待安檢的時間也可能拉長。

不滿無薪工作，紐約甘迺迪機場上周每天多達170名負責安檢的員工請假。在達拉斯的沃斯堡國際機場，請假人數也驟增2-3倍。北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）和羅利－達勒姆（Raleigh-Durham）機場，員工請假人數也多了10％。

一名TSA員工叫苦連天地說，為了縮減開銷，他已經剪掉了有線電視台，並請假去幹其他可以立刻拿到薪水的工作，以便支付房租以及其他帳單。

(中國時報)