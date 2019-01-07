川普嗆「不在乎他們領不到薪水」

2019年01月07日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府停擺進入第三周，副總統彭斯5日領軍在白宮與民主黨協商，但雙方互推責任，未能達共識，將於6日再議。川普總統則表示，不在乎聯邦政府那些民主黨人領不到薪水，強調一旦民主黨同意撥款56億美元興建美墨邊牆，立刻結束政府停擺。

為了減少無薪上班以及無薪假造成的影響，聯邦眾院議長裴洛西表示，眾院的民主黨議員將於本周通過新開支法案，謀求讓財政及稅務部門重新開門，好讓民眾如期收到退稅，因應生活開銷。

政府停擺僵局無解，過去曾精準預言歐巴馬當選總統的墨西哥知名預言家「大巫師」瓦奎茲（Antonio Vazquez）又再度預言，稱川普不惜讓政府關門，也想取得的美墨邊境圍牆資金，但川普不可能在今年拿到圍牆錢。

儘管這次談判由副總統彭斯領軍，但川普一直關注發展，並透過推特放話，稱大多數拿不到錢的都是民主黨，他才不在乎他們拿不到薪水。他也推文打臉彭斯，稱「今天談判沒有多少進展。第二次會議定在明天。幾十年下來，現在必須永久解決南部邊境問題。」他還在推特上貼了一張有自己頭像和一面金屬牆的圖像，誇言稱：「圍牆來了！」

眾院議長裴洛西表示，川普威脅讓政府關門「數年」，民主黨會立即採取行動重啟政府，從財政部開始，確保人民可以收到退稅。

目前美國聯邦政府停擺進入第16天，成為第3長的關門時間，聯邦政府史上最長停擺發生在柯林頓政府時期，當時政府關閉21天。有白宮官員私下透露，朝野達成協議可能還需1周，恐出現聯邦政府有史以來最長關門時間。

(中國時報)