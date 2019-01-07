川普嗆「不在乎他們領不到薪水」

美國總統川普。(圖/美聯社)

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國聯邦政府停擺進入第三周，副總統彭斯5日領軍在白宮與民主黨協商，但雙方互推責任，未能達共識，將於6日再議。川普總統則表示，不在乎聯邦政府那些民主黨人領不到薪水，強調一旦民主黨同意撥款56億美元興建美墨邊牆，立刻結束政府停擺。

為了減少無薪上班以及無薪假造成的影響，聯邦眾院議長裴洛西表示，眾院的民主黨議員將於本周通過新開支法案，謀求讓財政及稅務部門重新開門，好讓民眾如期收到退稅，因應生活開銷。

政府停擺僵局無解，過去曾精準預言歐巴馬當選總統的墨西哥知名預言家「大巫師」瓦奎茲（Antonio Vazquez）又再度預言，稱川普不惜讓政府關門，也想取得的美墨邊境圍牆資金，但川普不可能在今年拿到圍牆錢。

儘管這次談判由副總統彭斯領軍，但川普一直關注發展，並透過推特放話，稱大多數拿不到錢的都是民主黨，他才不在乎他們拿不到薪水。他也推文打臉彭斯，稱「今天談判沒有多少進展。第二次會議定在明天。幾十年下來，現在必須永久解決南部邊境問題。」他還在推特上貼了一張有自己頭像和一面金屬牆的圖像，誇言稱：「圍牆來了！」

眾院議長裴洛西表示，川普威脅讓政府關門「數年」，民主黨會立即採取行動重啟政府，從財政部開始，確保人民可以收到退稅。

目前美國聯邦政府停擺進入第16天，成為第3長的關門時間，聯邦政府史上最長停擺發生在柯林頓政府時期，當時政府關閉21天。有白宮官員私下透露，朝野達成協議可能還需1周，恐出現聯邦政府有史以來最長關門時間。

(中國時報)

藍色流感爆發 美機場安檢恐出現… 脫歐表決 梅伊強調如期舉行

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。