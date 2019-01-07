脫歐表決 梅伊強調如期舉行

2019年01月07日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

距離英國正式脫歐僅剩不到2個月。英相梅伊6日表示，國會一定會如期表決脫歐協議。英媒則指出，梅伊可能重施故技，再度將表決延後，要求歐盟給予更多讓步，藉以說服國會議員讓協議過關。

根據《周日電訊報》等英媒報導，梅伊幕僚據信正在草擬一項計畫，要求歐盟同意更多附帶條件，藉此爭取反對的保守黨及其他政黨議員支持協議，同時爭取更多時間與歐盟領袖談判。因此，梅伊可能再次延後表決日程。

英國國會下議院預計於14日當周表決梅伊與歐盟達成的脫歐協議，議員將於9日展開辯論。梅伊在6日BBC新聞節目專訪信誓旦旦地表示，國會一定會如期舉行表決。梅伊表示，這項脫歐協議遵守2016年公投結果，也給予人民與企業保障。倘若有人反對，就應該提出替代方案。

梅伊表示，去年12月脫歐協議在國會表決臨時取消以後，她已經爭取歐盟對一些「改變」點頭，並且繼續與他們協商，希望給議員信心推動協議過關。梅伊說，針對北愛邊界、賦予國會更多談判權限、爭取歐盟給予更多保障等議題，將公布進一步細節。

儘管梅伊一心實現脫歐，現在英國民意卻傾向留歐。民調公司Yougov對逾2萬選民調查顯示，如果現在辦理公投，有46％的人會支持留歐，9％會選擇脫歐。此外有53％的人希望再辦公投。

(中國時報)