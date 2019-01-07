泰流亡前總理 廣東祭祖

2019年01月07日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國前總理穎拉與同是前總理的胞兄戴克辛高調現身大陸廣東省梅州豐順縣探親祭祖。此回是他們第三次回到梅州尋根。

戴克辛與穎拉5日上午回到祖籍地梅州豐順塔下村探親祭祖。兩人生於泰國清邁府的華人家庭，是第四代泰國華僑與客家人後裔。兩人受到鄉親熱烈歡迎，在祠堂祭拜祖先，與鄉親合照留念。之前他們曾於2005年與2014年拜訪梅州。

泰國媒體指出，戴克辛與穎拉上一次現身大陸是去年2月，兩人被目睹在北京街頭。穎拉前年流亡海外後曾被拍到在倫敦、北京、香港等地現身。據報她向英國申請政治庇護，持有一本歐洲國家的護照，以及長達10年的英國簽證。

戴克辛與穎拉均曾擔任泰國總理，但最終雙雙流亡海外。戴克辛2001年出任總理，之後兩度成功連任，2006年被軍方發動政變趕下台。軍方指控他執政期間貪汙不絕，以致戴克辛展開流亡生涯。

穎拉則於2011年至2014年出任泰國總理。2014年5月，泰國憲法法院認定她違法濫權調動國家安全委員會祕書長，迫令她即刻下台，結束2年9個月的總理生涯。她後來又被指推出大米補貼政策令國家損失80億美元，被控瀆職罪，2017年罪成並判囚5年。穎拉於案件審訊期間跟隨胞兄腳步潛逃出國。

(中國時報)