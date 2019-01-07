泰流亡前總理 廣東祭祖

友善列印
中國時報
／綜合報導

泰國前總理穎拉與同是前總理的胞兄戴克辛高調現身大陸廣東省梅州豐順縣探親祭祖。此回是他們第三次回到梅州尋根。

戴克辛與穎拉5日上午回到祖籍地梅州豐順塔下村探親祭祖。兩人生於泰國清邁府的華人家庭，是第四代泰國華僑與客家人後裔。兩人受到鄉親熱烈歡迎，在祠堂祭拜祖先，與鄉親合照留念。之前他們曾於2005年與2014年拜訪梅州。

泰國媒體指出，戴克辛與穎拉上一次現身大陸是去年2月，兩人被目睹在北京街頭。穎拉前年流亡海外後曾被拍到在倫敦、北京、香港等地現身。據報她向英國申請政治庇護，持有一本歐洲國家的護照，以及長達10年的英國簽證。

戴克辛與穎拉均曾擔任泰國總理，但最終雙雙流亡海外。戴克辛2001年出任總理，之後兩度成功連任，2006年被軍方發動政變趕下台。軍方指控他執政期間貪汙不絕，以致戴克辛展開流亡生涯。

穎拉則於2011年至2014年出任泰國總理。2014年5月，泰國憲法法院認定她違法濫權調動國家安全委員會祕書長，迫令她即刻下台，結束2年9個月的總理生涯。她後來又被指推出大米補貼政策令國家損失80億美元，被控瀆職罪，2017年罪成並判囚5年。穎拉於案件審訊期間跟隨胞兄腳步潛逃出國。

(中國時報)

脫歐表決 梅伊強調如期舉行 旺視界》和食之神 村田吉弘的味…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。