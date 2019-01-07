旺視界》米其林7顆星 擦亮菊乃井招牌

「菊乃井」料亭東京赤坂分店連年獲《米其林美食指南》2顆星的評價。（黃菁菁攝）

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中國時報
／東京專訪
村田吉弘(Yoshihiro Murata )小檔案

京都祇園老字號日本料亭「菊乃井」京都總店，連續10年被《米其林美食指南》評鑑為最高等級3顆星，京都分店和東京赤坂分店也連年獲得2星評價，各地老饕慕名而來，日本首相安倍晉三、副首相麻生太郎都是常客。

「菊乃井」起源京都，是日本最具代表性的料亭。村田的祖先是伺候豐臣秀吉之妻北政所的茶道家，明治維新後失業，轉而經營懷石料理，菊乃井則是村田祖父1912年創立的料亭。店名也與茶道有關，傳說北政所愛用菊乃井的井水泡茶，其井水會像盛開的菊花般不斷湧出，故命名為「菊乃井」。

有「和食之神」美譽的村田吉弘是「菊乃井」第3代接班人，他讀大學時不顧父親的反對，堅持赴法國學習法國料理，受異國文化刺激後，他體認到日本料理不輸法國料理，只差沒有向外推廣而已，故決心返鄉繼承家業。在他的努力下，和食於2013年被登記為聯合國無形文化遺產。

菊乃井除了京都總店外，1989及2004年開了京都分店「露庵菊乃井」及東京分店「赤坂菊乃井」。總店位在京都東山區，占地980坪，包括1860年建蓋的老茶室，共有11個獨立客房，1樓每間客房外都有日式庭園，可邊欣賞日本庭院的風雅，邊享用精緻美食。許多外國旅客都會提前訂位，儘管單價不低，仍一位難求。

總店廚房的大面透明玻璃窗，可讓顧客看到名廚展現精彩廚藝，但村田透露，「其實那不是給客人看的，在做日本料理時，要看看窗外綠油油的景色，才有好心情來做料理。」

菊乃井的3家店在村田苦心經營下，分別榮獲米其林3星、2星、2星評價，使他成為日本美食史上首位擁有米其林7顆星肯定的傳奇人物。他的故事於2015年被搬上大銀幕，電影《和食之神：美味交饗曲》曾在台灣上映。

日本政府10月底宣布2018年文化功勞者得主，村田與建築師伊東豊雄、作曲家池邊晉一郎、歌舞伎演員片岡仁左衛門等人同時獲選。村田接受《中國時報》採訪時，剛接獲通知被選為文化功勞者，他驕傲地說，「我是第1個獲得此殊榮的料理人，因為推廣和食文化受到政府肯定」。

(中國時報)

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