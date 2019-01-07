旺視界》創日本料理學院 不怕老外學

村田吉弘每個月必定坐鎮「菊乃井」料亭東京赤坂分店，親自指導廚師徒弟們。（黃菁菁攝）

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中國時報
／東京專訪

「和食之神」村田吉弘在15年前創辦「日本料理學院」，目前他擔任NPO法人「日本料理學院」理事長，培育日本料理人才，並與學者合作製作日本料理食譜等，讓日本料理傳承下去，且在海外發揚光大。

村田說：「料理不需要獨門配方，必須靠歲月的累積，不斷創新，才能維持日本料理的傳統。」「現在若照著江戶時代的食譜來做菜，應該沒有人會喜歡吧？但創新是有底線的，才不會變成無國籍料理。」與許多不願公開祖傳祕方的廚師不同，村田十分歡迎日本國內外廚師一起切磋廚藝。徒弟們說，村田是個幽默風趣，表裡合一的老師。

日本料理學院首先推動「食育」，即改變日本人的飲食習慣，鼓勵大家回歸到日本傳統的飲食，讓學校將營養午餐改成吃米飯，醬油、味噌等日本傳統的調味料也能被消費。村田說，亞洲人的胰臟是西方人的一半，吃洋食很容易得糖尿病，高卡路里的食物吃多了還可能導致心肌梗塞、癌症等，真的要重新審視飲食習慣。

過去推動和食申遺也是學院活動的一環，還有培育日本料理的海外人才，日本料理學院還有海外研修生制度。他們在日本研修實習期間，會被安排到學院所屬的會員餐廳去工作，可和日本人一樣領薪水，且京都幾乎所有日本料理店都是會員，在日本學5年後可留在日本工作，也可以回祖國開自己的店。

成為研修生的條件很簡單，最好有當廚師經驗，對日本料理有興趣者，任何時間都可向學院提出申請，學院將提供文化交流簽證。村田說，「我們比較歡迎20多歲的年輕人，現在歐美和南韓的研修生比較多，菊乃井店裡也有很多韓國人，但台灣、大陸、香港人幾乎都不來學。」

(中國時報)

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