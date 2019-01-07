新故鄉願景》里長集人氣 龍岡社造心故鄉

2019年01月07日 01:28 中國時報 甘嘉雯 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

龍岡社區關懷據點，讓銀髮族活得有價值，大家還可以一起動腦玩玩麻將。

靈魂人物黃進仕（左）從爸爸黃文聰（中）、哥哥黃進強手中接棒，將龍岡社區發展協會打理得更好，同時也讓關懷據點成為桃園市的示範點。

動員令

桃園市龍岡社區位於茄苳溪中下游，位置在桃園市西南隅，鄰近八德、中壢與蘆竹，近10年因土地重畫開發因素，大樓林立，人口激增至2萬多人，以往厝邊頭尾熟識的人際網絡驟變，左鄰右舍變得互不相識，在社區發展協會及地方里長奔走下，終於讓這裡重新成為「出外者的心故鄉」。

龍鳳里長黃進仕說，人口快速激增，近40棟左右大樓超過2萬多人，從鄉村變都市後，人際關係只能用「冷」來形容，有次消防演習，「從大樓出來參加的民眾，比前來支援演習的消防人員還要少，超傻眼的！」

為改善這樣的都市型社區問題，龍岡社區發展協會2003年起即積極參與「社區總體營造」工作，黃進仕決定從人心做起，努力改善社區問題，2007年獲得桃園縣政府社區發展工作評鑑比賽第1名及內政部社區評鑑優等的殊榮，實踐「在地人的好所在、出外者的心故鄉」美麗願景。

據點關懷 0～105歲

黃進仕說，爸爸黃文聰當龍岡里長時，正面臨人口快速增加，接著哥哥黃進強出來選里長，龍岡里又分出龍鳳里，為了這片伴隨他長大的土地，毅然決然返鄉服務。

才剛營運的「龍寶貝親子館」，服務對象從0到6歲，原本的關懷據點，長期對銀髮族付出，不論供餐還是送餐從沒停過，中間年齡層的志工則投入服務。黃進仕說，「我們這裡從0歲到105歲（里內最長的人瑞）都能來。」

卸任里長的黃進強，至今仍默默付出，每天包辦據點的買菜工作，不過日前在買菜途中發生車禍，「他願意這樣付出，當然也希望將來有人可以延續服務」，這個工作，如今就落在龍岡社區發展協會理事長吳振芳的身上。

每天須買60人份菜量

「接了買菜工作，才知道其中的辛苦，每天1次要買足60人份的菜量。」吳振芳說，看到接受服務者的安心與放心，就是支持他們願意堅持下去的力量。

吳振芳纖細的身軀每天穿梭在這裡，陪伴老人玩「方城之戰」、唱卡拉OK，她還希望帶著這群銀髮族環島兼做公益，「一定要宣導，讓窩在家裡的老人家走出來，看看外面的世界，對於預防失智絕對有一定幫助。」

老人玩麻將 還想環島

但吳振芳也擔心，老人家的體力不如年輕人，決定先舉辦快閃活動，從近距離的服務慢慢拉遠，最終目標就是讓老人家們邊玩邊環島。

不過，這些構想不能光靠政府補助，吳振芳還想提案成立「園藝醫療專區」，她說，社區住宅大樓養殖的盆栽，缺乏陽光照射、養分滋潤，恐怕都不會活得很好，「希望住戶將它們捐出來，據點會請園藝老師教導銀髮族，當植物重現生機，再請大家認購籌措經費。」

吳振芳說，老人家成為「綠手指」後，每天有事做，對延緩失智更有幫助；而在還沒實現環島前，她就將相關復健課程，融入每天的課程，「像是吹口琴、唱歌都能成為呼吸訓練，體能上也盡量訓練核心肌肉，平衡伸展等等。」加強老人家的體能。

當老人家願意走出來，年輕人就可以放心，更重要的是，這裡有人願意付出，將人心緊緊扣住，凝聚大家的向心力。

(中國時報)