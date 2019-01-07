新故鄉願景》埤塘回春 魚鳥歸返人潮活絡

2-6號夜鷺埤塘公園吸引許多鳥類棲息。學生會來生態埤塘進行戶外教學。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／專題報導．攝影

桃園曾有「千塘之鄉」稱號，擁有全世界少有的特殊地貌景觀，曾幾何時，埤塘陸續被填平他用，龍鳳里長黃進仕說，2-6號夜鷺生態埤塘原是水利池，也養殖經濟魚類的吳郭魚，但重新整治復育後，鳥類開始返回棲息；里內還曾發生台灣美國無線電公司（RCA）汙染案，居民紛紛動起來，努力喚起社會對土地環境的關注。

「當初建商打出廣告，就是水岸第一排，但居民沒想到，社區與埤塘，卻是被一層厚厚的鐵絲網所阻隔。」黃進仕說，整個桃園區，就這裡距離埤塘最近，一條馬路之隔的埤塘卻充斥著垃圾，偶爾還有死魚，民眾避之唯恐不及。

住在埤塘對面國豐七街的楊媽媽搖頭說：「10幾年前，哪會有人想要靠近！」但經過龍鳳里長黃進仕、龍岡社區發展協會理事長吳振芳的提案、向市府提出改造計畫與全心投入，終於讓民眾視為「惡鄰」的埤塘徹底翻身，「現在我都會和家人一起來這邊散散步，走在環池的安全步道，小孫子跑跳，我也很放心。」

還有不少高中生來此調查生態、幼兒園小朋友來戶外教學，居民生活愜意，重新愛上這口埤塘；然而緊鄰埤塘的另一處，正是多年前造成嚴重地下水汙染的RCA舊場址。

黃進仕說，RCA舊場址雖在八德區，但後方就是桃園區龍鳳里，緊鄰里內約4、500戶居民，經環保局長期配合環保署監控場址，地下水層會不會再有三氯乙烯等化學物質釋放，對環境造成威脅？居民有知道的權利。

黃進仕說，埤塘再造重生、地下水汙染監控，讓這裡的居民對生態相當重視，因為他們生活在這裡，未來將向環保署爭取環境教育場域認證，讓這裡成為重要的環教基地。

(中國時報)

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