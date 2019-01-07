新故鄉願景》被他們害的！ 接班人還要做更好

2019年01月07日 01:28 中國時報 甘嘉雯 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

具有桃園市社區規畫師身分的黃進仕，是前龍岡里長黃文聰之子、前龍鳳里長黃進強之弟，因傳承家族對地方發展的重視，接棒回鄉服務；另一位靈魂人物為龍岡社區發展協會理事長吳振芳，她與黃進仕合作無間，將關懷據點、社區發展及親子館等推向桃園的示範點。

「自己從小在這邊長大，小時候真的覺得這裡就是桃花源，溪水就像所有居民的泳池…。」黃進仕說，曾幾何時，附近環境經過工業、商業繁榮發展，卻也留下了汙染，像是茄苳溪上游排放廢水，這裡也位於中壢工業區附近，另一邊還有中油桃園煉油廠，「粉塵、酸雨一度嚴重汙染」。

黃進仕說，過去曾測到最酸的程度，「濃度就跟柳橙汁一樣酸」，大學畢業後當兵，就是全國第1屆的社區營造替代役，讓他決定退伍後返家服務。

「我們家族從爸爸的年代到哥哥，對地方的熱愛、情感，幾十年來一直延續」，黃進仕說，爸爸做得好，哥哥接續，他再接棒，完全為地方付出。

曾擔任桃園市民代表的吳振芳，離開政界轉入服務社區，她笑說「是被他們害的」，「我要做就要做到最好，全力付出。」

龍岡關懷據點是桃園市社區發展的早鳥列車，「真的不希望老人家都關在家裡，出來走走、多認識朋友，不是很好嗎？」吳振芳說，很多老人家去看病，原來是「以為自己生病」，走出家門後才發現自己原來還很有活力，現在好好對待他們，「其實就是為自己的未來打算！」

(中國時報)