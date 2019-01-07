改善五股交流道 侯出馬溝通

新北市長侯友宜（左二）6日率團前往五股交流道視察，將親自前往政院溝通減少行政流程加速改善工程。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

國道一號五股交流道交通壅塞是地方夢魘，新北市交通局提交改善計畫已獲交通部審議通過，但後續送行政院做成計畫、環評到土地徵收粗估要再花4年，建設還要3年，新北市長侯友宜6日視察直呼「民眾沒耐心等7年」，將到政院溝通縮短行政流程。

國道1號五股交流道周邊路網繁雜，包括泰山及五股轉接道、台64線、台65線均在此交匯，但台65線卻未銜接國道，北入匝道車輛須先下平面新五路再北上國一，而國一北出匝道往楓江路方向又在路口被攔停，造成交通堵塞，尖峰時刻經常回堵綿延數里，動彈不得。

五股交流道 常堵數公里

新北市政府2016年送出改善工程的可行性評估報告，規畫自台六十五線新增匝道，跨越楓江路口，直接銜接北入匝道上國一，避免與平面車流互相干擾，同時也延伸北出匝道，跨越楓江路，再銜接新五路，避免往新莊方向車輛受到楓江路口號誌干擾，已獲交通部審議通過，將送行政院。

完工費時 沒耐心等下去

侯友宜6日到場視察，新北市新工處簡報時指出，該改善計畫有4年前置作業，包括環差、用地取得等，加上興建需要3年，總共7年時間。侯聽後直搖頭說，五股交流道是南來北往非常重要的交通中心點，改善工程完成還要這麼久，民眾根本沒有耐心等下去。

侯友宜也說，這路口牽涉高公局、公路總局與新北交通局三單位，三個單位要加強聯繫管道，在號誌、指揮交通與緊急應變加強，避免再發生汐止交通大亂。

(中國時報)

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