竹縣公車智慧站牌 新增25處

2019年01月07日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政府近日新增25處智慧型候車設施，將便利搭乘大眾交通工具的民眾，站牌可提供預估到車時間、政令宣導等相關資訊，還有公車路線，部分站牌還可查詢電子票證餘額。

部分站牌可查票證餘額

新竹縣政府交通旅遊處向交通部公路總局，爭取公路公共運輸多元推升計畫「竹縣公車動態系統及智慧候車設施建置計畫」，獲得中央補助517萬、地方自籌91萬，一共以608萬建置智慧型站牌。

交旅處指出，智慧型站牌共分成3種類型，包含多媒體站台資訊看板、獨立式LED智慧型站牌及附掛式智慧型站牌等，多數都已在去年12月完工並啟用。

提供時間、天氣等資訊

交旅處表示，智慧型站牌可顯示公車預估到站時間，還提供日期、時間、天氣等民生資訊，也可成為縣府宣導政策、活動情報的媒介。獨立式智慧型站牌還能提供民眾查詢電子票證餘額，站牌背面張貼公車路線，方便旅客了解行經該站的公車路線資訊。

六家、竹東、竹北、湖口、新豐車站、尖石鄉公所、新竹縣旅遊服務中心設置多媒體站台，而獨立式LED智慧型站牌則在高鐵新竹站、新竹縣政府雙向、台北榮總新竹分院、竹北口，附掛式智慧型站牌則在橫山、尖石國中、喜來登飯店雙向、東元醫院雙向、家樂福雙向、水利大樓、工研院東門、十分寮、大肚、內灣大橋。

(中國時報)