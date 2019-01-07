東豐快速路 市府決重提環評

2019年01月07日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「東勢－豐原生活圈快速道路」環境影響評估行政訴訟案，最高行政法院宣判台中市政府敗訴定讞。市府6日對此表示，尊重法院判決，法院認定2015年的環評決議有瑕疵而導致敗訴，市府正視並承擔，會盡速重提環評程序，在兼顧環保的前提下重新出發，加速復工及動工。

承擔判決 盡速再出發

山城地區長久以來交通不便，市府決定開闢東豐快速道路，2015年通過「東勢－豐原生活圈快速道路（原國道4號豐勢交流道聯絡道計畫）環境影響說明書」審查結論及程序引起爭議，遭環保團體及地方民眾提起行政訴訟，案經2年多審理，最高行政法院宣判市府敗訴定讞。

市府表示，依2015年7月3日修正的《環評法施行細則》，東豐快屬表列應進行二階環評的開發案，判決敗訴後，環保局會依《環評法》規定及法院判決內容通知開發單位，也就是市府建設局，重新提送環評書件。

環境衝擊 會減至最低

此外，未來將透過二階環評更嚴謹的審查程序，化解當地民眾疑慮，環保局審查過程將秉持專業，兼顧生態永續、交通便捷等，將環境衝擊減至最低。

台中市環保局長吳志超強調，2015年的東豐快環評案敗訴定讞，只能承擔再出發，盡速重提環評，市長盧秀燕第一時間已掌握判決結果，因該案為盧秀燕競選期間政見之一，就是加速東豐快的興建與通車，對於山城居民的承諾不會改變。

盧秀燕已要求建設局依法重新提送環評書件審查，在兼顧環保的前提下，盡快復工、動工，給山城居民一條聯外安全的便捷道路。

(中國時報)