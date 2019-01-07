沒溝通就動工 台澎海纜惹怨

台澎海纜工程最後1.4公里口湖鄉中正路、文明路埋設電纜工程遭居民抗爭，縣府籲台電要與居民充分溝通。（周麗蘭翻攝）

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中國時報
／雲林報導

串連台灣本島與澎湖電力的台澎海纜工程，只剩雲林口湖段中正路、文明路1.4公里電纜工程尚未埋設。台電原訂5日動工，但遭民眾抗議喊停，7日將舉行說明會。縣府祕書長張志銘表示，施政有其延續性，呼籲台電公司做好充分溝通。

今將舉行說明會

台澎海纜串連台灣本島與澎湖間的電力，使澎湖冬季風力發電挹注台灣供電，台灣本島也可視需求供應澎湖電力。其中，台灣地下電纜長度約8.8公里，剩口湖鄉中正路、文明路路段未施工，總長約1.4公里。

台電公司原定5日在口湖鄉開挖埋設電纜，數10名村民聚集抗議。口湖反台澎海纜自救會成員指出，去年台電董事長楊偉甫曾允諾召開地方說明會，但說明會迄今未開就動工。

自救會也質疑，台澎海纜地下電纜為何捨近求遠繞到口湖市區？電磁波對人體影響的疑慮，也讓居民擔心到睡不著。

最後一哩路受阻

抗爭村民堅持不讓施工，口湖鄉公所人員與台電人員協調後暫緩動工，7日10點在海天宮舉行說明會。

據了解，中正路（縣道164）、文明路的開挖許可權責單位為縣府、鄉公所，縣府於2018年12月中旬核發縣道164路證，核准施工日期2018年12月24日至2019年7月31日止；至於文明路仍在口湖公所審核中。

縣府祕書長張志銘表示，施政有其延續性，呼籲台電公司面對新民意要充分做好溝通。

(中國時報)

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