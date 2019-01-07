千隻斑文鳥 連2天遭毒害

大量鳥類死亡，民眾議論紛紛。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

非洲豬瘟盛行，台東縣也出現鳥瘟？卑南鄉1塊剛收割完的稻田間，連續2天遭人發現鳥類屍體，清點死亡數量竟高達千隻，絕大部分都是斑文鳥，但也有少數白腰文鳥、麻雀等鳥類，甚至連保育類的環頸雉也遭毒手，場面怵目驚心。經農業單位初判，疑似遭人放置毒餌誘殺，非傳染病致死。

大量鳥屍 嚇壞農民

村莊內10多位村民圍繞在佈滿鳥類死屍的田間議論紛紛。該村莊農民大多採用無毒種植，首次見到如此大規模鳥類死亡，讓農民們憂心忡忡，希望找出確切死因。

承租那塊農地的農民說，她因為嚮往無毒農業，特地從外縣市遠赴他鄉到台東租田種稻米，田間完全沒有使用農藥。5日稻作收割後，撿拾稻草的民眾通知她說發現大量鳥類屍體；這2天清點數量竟高達上千隻，讓她相當恐懼、憂心。

初步判定 用農藥不慎

她強調，由於不知道這些死亡鳥類是否遭毒害，又是否會進一步影響土壤，她也馬上通報農業處，並指派相關人員前來進行調查，希望農田土壤不會受到破壞；已將鳥類屍體收集焚化，避免遭野生貓狗誤食，造成另一輪悲劇。

台東縣府農業處長許瑞貴獲報親赴現場勘查，並表示，如此大規模的鳥類死亡，又集中在一小塊區域，初步研判應該是使用農藥不慎，而非刻意毒鳥，也並非傳染病；會將鳥類屍體送驗，進一步釐清死亡原因。

(中國時報)

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