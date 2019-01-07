北市9醫院 提供預立醫療諮商

聯合醫院舉辦「預立醫療照護諮商」體驗活動，衛生局長黃世傑（後排右二）及聯合醫院總院長黃勝堅（中）盛裝出席。（李依璇攝）

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中國時報
／台北報導

為完善民眾生命末期照顧，《病人自主權利法》6日正式上路，北市立聯合醫院同天舉辦ACP（預立醫療照護諮商）體驗活動。北市衛生局長黃世傑表示，《病主法》施行後，北市聯醫與另外8家指定提供預立醫療照護諮商服務的醫療院所，將會相互觀摩與交流，讓新法上路期陣痛時間縮短，協助民眾正確認知《病主法》。

黃世傑進一步指出，為配合《病主法》上路，衛生局很早就開始輔導北市多家醫院參與衛生福利部的試辦計畫，包含台大醫院、台北榮民總醫院、台北馬偕醫院、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院及台北市立聯合醫院，其中北市聯醫從2016年就開始投入，是全國試辦時間最長的醫院。

聯醫總院長黃勝堅表示，隨高齡化社會來臨，北市聯醫也注意到生命末期照顧，在3年多的試辦經驗中累積相當的經驗、能力與能量，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德和林森中醫昆明等7大院區都已經為預立醫療照顧諮商服務做足準備。

值得注意的是，包含門診、住院，及為居家醫療民眾預想的在宅（民眾住家）都能提供預立醫療照護諮商服務，也特別設置兼具隱秘及溫馨的會談空間，能提供有品質的「預立醫療照顧諮商」服務，倡導民眾在醫療過程有知情、選擇、決定權利，鼓勵病患勇於捍衛自己的善終權。

(中國時報)

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