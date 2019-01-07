鄭文燦建議提高獸醫師職等

鄭文燦建議中央及地方政府提高公職獸醫師的職等，讓獸醫師有更好的待遇。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日上午出席第47屆獸醫師節慶祝大會暨動物防疫檢疫宣導會，除表揚214位傑出獸醫師，鄭文燦也認為，第一線的獸醫師責任重大，建議中央及地方政府提高公職獸醫師的職等，讓獸醫師有更好的待遇。

鄭文燦表示，亞洲正在進行非洲豬瘟防疫大作戰，因此台灣邊境防衛非常重要，獸醫師們是政府防疫工作最大的後盾，台灣只要在今年6月前沒有再發生任何口蹄疫案例，就可以向世界動物衛生組織（OIE）申請從口蹄疫疫區除名，這次對抗非洲豬瘟勢必要全力以赴，希望透過和獸醫師合作，建立更環保、更科技、更先進、更人道的畜牧產業，未來非洲豬瘟防疫工作也有賴獸醫師協助防疫。

鄭文燦強調，過去他擔任議員時就發現鄉鎮市公所的獸醫師職等比照五職等，待遇不高，不少人工作30、40年還停留在五到六職等，「非常不公平」，建議職等應該提高至六或七職等，甚至地方獸醫師編制應該為六到九職等。

桃園市農業局長郭承泉表示，本次大會共表揚214位傑出獸醫師，每位都為獸醫界及台灣的防疫檢疫工作付出許多心血，如獲頒服務滿70年獎的黃寶藏，長期從事經濟動物疫苗等生技產業工作，即便退休後仍擔任技術顧問，並頻繁與日本進行技術交流，提升台灣疫苗技術，值得鼓勵效法。

(中國時報)

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