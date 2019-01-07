柳家梅園 親子賞花同樂

2019年01月07日 04:10 中國時報 廖志晃 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣埔鹽鄉南新村花海，社區發展協會精心在花田間佈置可愛裝置藝術，吸引遊客拍照打卡。（謝瓊雲攝）

南投花卉嘉年華系列活動─信義鄉踏雪尋梅，壓軸好戲親子同樂橡木桶及夫妻揹負競賽，6日在柳家梅園登場，南投縣副縣長陳正昇也與民眾同樂，並歡迎大家到信義鄉賞梅、賞櫻，赴東埔溫泉泡湯，順便採購優質農產品。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，踏雪尋梅活動已邁入第19年，今年搭配地景、老梅枝幹及藍天白雲，更可體驗賞梅樂趣，目前，烏松崙、外坪頂的花況都不錯，歡迎民眾前往欣賞；信義鄉長全志堅也表示，現在賞梅花，再過一陣子就是櫻花盛開的季節，請大家別錯過。

由於考量場地限制及安全，今年首度將「滾橡木桶」改為親子同樂抬橡木桶，規則改變、趣味不減，吸引不少民眾參加，後來分成4組競賽，以夫妻或親子2人為1組參賽，完成者就贈送MALASUN烏梅黑麥汁，及堅持系列梅柿乾1包。

彰化縣鼓勵農民在休耕稻田中廣植波斯菊、向日葵和油菜花，花田美不勝收，一連幾個周末，從田中望高寮、埔鹽鄉南新村、秀水鄉金陵村和國道3號和美交流道附近的和美鎮竹園里，10多公頃繽紛花海，吸引許多遊客親子同遊。

有台灣米倉美稱的田中鎮，望高寮一帶全是稻田，今年有8公頃的波斯菊和油菜花海，元旦後陸續綻放。和美鎮竹園花海則連4年舉辦花漾和美活動，邀民眾走入14公頃的廣大花田，還有大型氣墊遊樂設施和小丑表演秀，吸引外地遊客來拍照。

（飲酒過量，有礙健康）

(中國時報)