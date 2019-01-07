柳家梅園 親子賞花同樂

信義鄉踏雪尋梅開鑼，壓軸好戲夫妻揹負競賽6日登場。（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
彰化縣埔鹽鄉南新村花海，社區發展協會精心在花田間佈置可愛裝置藝術，吸引遊客拍照打卡。（謝瓊雲攝）

南投花卉嘉年華系列活動─信義鄉踏雪尋梅，壓軸好戲親子同樂橡木桶及夫妻揹負競賽，6日在柳家梅園登場，南投縣副縣長陳正昇也與民眾同樂，並歡迎大家到信義鄉賞梅、賞櫻，赴東埔溫泉泡湯，順便採購優質農產品。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，踏雪尋梅活動已邁入第19年，今年搭配地景、老梅枝幹及藍天白雲，更可體驗賞梅樂趣，目前，烏松崙、外坪頂的花況都不錯，歡迎民眾前往欣賞；信義鄉長全志堅也表示，現在賞梅花，再過一陣子就是櫻花盛開的季節，請大家別錯過。

由於考量場地限制及安全，今年首度將「滾橡木桶」改為親子同樂抬橡木桶，規則改變、趣味不減，吸引不少民眾參加，後來分成4組競賽，以夫妻或親子2人為1組參賽，完成者就贈送MALASUN烏梅黑麥汁，及堅持系列梅柿乾1包。

彰化縣鼓勵農民在休耕稻田中廣植波斯菊、向日葵和油菜花，花田美不勝收，一連幾個周末，從田中望高寮、埔鹽鄉南新村、秀水鄉金陵村和國道3號和美交流道附近的和美鎮竹園里，10多公頃繽紛花海，吸引許多遊客親子同遊。

有台灣米倉美稱的田中鎮，望高寮一帶全是稻田，今年有8公頃的波斯菊和油菜花海，元旦後陸續綻放。和美鎮竹園花海則連4年舉辦花漾和美活動，邀民眾走入14公頃的廣大花田，還有大型氣墊遊樂設施和小丑表演秀，吸引外地遊客來拍照。

（飲酒過量，有礙健康）

(中國時報)

鄭文燦建議提高獸醫師職等 去留受關注 賴清德不鬆口

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。