全面禁止 面臨廚餘去化問題

2019年01月07日 04:10 中國時報 潘建志 、 李義 ／屏東、高雄報導 ／屏東、高雄報導

非洲豬瘟疫情日益嚴峻，雖然中央尚未宣布全面禁止廚餘養豬，但已有業者開始不收廚餘先行轉型；屏東縣9成廚餘用在養豬，未來若全面禁止，恐怕將面臨嚴重的廚餘去化問題，環保局目前已開始研商對策，因應未來可能遇到的問題。高雄市則已執行豬場禁餵廚餘措施。

屏縣環保局指出，屏東縣平均每月家戶和公家單位的廚餘回收量近1000公噸，逾9成用在養豬，僅有少部分做堆肥使用；若再加上一些餐廳和回收廠商合作，廚餘養豬的比例更高。一旦禁止廚餘養豬，廚餘去化馬上遇到嚴重問題。

環保局近日將邀集鄉鎮公所清潔隊、餐廳業者、賣場、養豬業者等，共同開會研商對策；現階段先輔導廚餘送掩埋場，目前縣內5鄉鎮有廚餘堆肥場，但規模都不大，僅可供自己使用，無法容納外鄉鎮廚餘。環保局也將盡速採購脫水設備，廚餘脫水後可以去除1/3重量，以利未來送到焚化爐處理。

目前屏東縣有登記的養豬場共1700多場，以廚餘養豬的有252場。縣府也展開巡迴說明，嚴格要求廚餘養豬業者，必須經過高溫蒸煮達中心溫度攝氏90度、持續1小時後廚餘才能餵豬，並輔導廚餘養豬戶轉用飼料或自願退場。

高雄市政府農業局已成立災害病變中心，並由副市長李四川邀集各局處及相關單位召開防疫工作會議，設下三道防線：一、由農業局全面輔導轄內養520戶豬場及4處肉品市場加強門禁管制及例行消毒工作；二、衛生局則針對市售端加強查緝違法大陸豬肉製品；三、環保局針對轄內36戶廚餘養豬場加強掌控並依規定要求蒸煮後才能再利用，以有效阻絕病原傳播途徑。

(中國時報)