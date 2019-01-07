城市馬拉松 8500人雨中開跑

城市馬拉松6日清晨6點於樹林頭公園開跑，8500位選手不畏陰雨，熱情向前衝。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

2019新竹市城市馬拉松6日清晨6點準時於樹林頭公園開跑，雖因鋒面過境天候不佳，但8500名跑者在172支加油隊伍的鼓勵下，不畏陰雨熱情跑步，沿途並有澎湃補給，加上古蹟舊城、空軍基地以及海岸線各種在地限定風光，讓跑者盡情享受竹市的魅力，成功行銷城市。

副市長沈慧虹表示，此屆馬拉松完全接到地氣，市府規畫了許多具有新竹市特色的內容，包括募集到最多的啦啦隊、沿途經過最多景點，打造最具特色的獎牌與獎盃，賽道沿線更有在地特色商家設置私補美食共襄盛舉，希望讓跑者從多種角度感受到最在地的新竹市。

主辦單位這次也特別邀請到世大運400公尺銀牌國手陳傑到場為參賽選手加油打氣，陳傑並鼓勵選手捐出晶片做公益，將精神傳承給基層運動員，締造下一個台灣之光。跑者所捐出晶片押金將全數捐給「新竹市中小學體育促進會」，照顧弱勢基層運動員。 　教育處表示，今年賽會分別在26公里及34.5公里處設立關門點，以全馬終點關門限時6小時進行推算，制定關門時間分別為上午9點40分及11點，目的為確保選手的安全，並激勵選手於限時內完賽。

大會為鼓勵未能限時完賽的選手，也在關門點貼心準備新竹在地熱食，包括小羅賓紅豆餅、運動飲料、水、毛毯、毛巾，給未能完賽的跑者獻上溫暖。紅豆餅上特別印製「明年見」的字樣，期盼跑者能再次前來挑戰，順利達成目標。

(中國時報)

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