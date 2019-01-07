超狂直播主 賣高麗菜助公益

2019年01月07日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

在網路有15多萬粉絲的直播主林揚竣，6日上午到台南善化區陽明路高麗菜園，產地現開直播，邀請線上粉絲一起買高麗菜助菜農，一顆只賣20元，所得擬將捐贈流浪動物之家相關機構，還有人慕名遠從台北及高雄前來參與活動。

今年高麗菜盛產價跌，一名住善化的菜農陳先生因少噴1次農藥，賣相不佳，批發商拒絕收購，導致全數高麗菜滯銷。有「超狂直播主」之稱的林揚竣德得知，買下整座菜園2000多顆高麗菜，6日上午動員其公司員工前來採收，並現場直播販售高麗菜，集結粉絲一起做公益幫助菜農。

林揚竣說，以前曾幫忙直播賣過水果，直播賣高麗菜是第一次，希望透過自己力量，呼籲大家發揮愛心挺菜農，事前也在粉絲團邀民眾帶工具到現場一起採收，自行將錢投入愛心箱，無法到場的粉絲也可在直播平台留言認領，再到他的公司取貨點取貨。

林揚竣曾3分鐘賣出500顆高單價千元枕頭，350萬元藍寶石、600萬元的二手超跑、價值210萬的「百達翡麗」手表也都幾分鐘內就有網友下單，獨樹一格的直播方式吸引很多粉絲；上個月林揚竣慶生，還送幸運粉絲賓士車及80萬現金，掀起話題。

陳姓菜農表示，最近高麗菜菜價有回升，但他們家菜園少噴1次農藥，蟲害較嚴重、賣相不佳，他平常有看林揚竣直播，但也沒買過，由於林揚竣是善化人，也是他國中學長，因此他才想到私訊林來幫忙，當天的高麗菜田直播，更創下5.4萬瀏覽數。林揚竣也說，如有弱勢團體需幫助，隨時可私訊他。

(中國時報)