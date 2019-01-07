澎湖土魠魚大豐收 嘗鮮正是時候

台南籍漁船跨海澎湖海域釣獲高達29公斤重的土魠魚大尾王，好驕傲。（陳可文翻攝）

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中國時報
／澎湖報導
正值澎湖土魠魚盛產季節，連日來漁船大豐收，但土魠魚價格仍高居不下貴森森。（陳可文攝）

又到了澎湖土魠魚盛產季節，漁民連日大豐收，整個魚市場堆滿了上千條的土魠漁獲，尤其台南籍漁船跨海澎湖東嶼坪海域釣獲高達29公斤重的土魠魚大尾王，打響新春第一炮。

土魠魚學名康氏馬加鰆，每年冬季固定洄游至澎湖海域，農曆過年前後是盛產期；近年來礙於氣候變化異常、洄游路線改道及大陸漁船越界濫捕等因素，澎湖土魠魚產量銳減。

今年冬天來得早，氣溫持續下降，尤其幾波寒流過境，澎湖土魠漁獲量相較往年稍稍增加，可是價格卻絲毫沒有回跌仍然高居不下；目前7公斤重中尾土魠魚喊價每公斤約850元、10多公斤大尾每公斤約1300元、20公斤重超大尾每公斤更高達2000元，價錢昂貴得嚇人，名符其實的「白金」。

連日來土魠魚大豐收，一艘艘漁船滿載而歸，其中澎湖吉貝籍盛添旺漁船拔得頭籌，一次出海居然捕獲了近900尾土魠魚，在同業裡聲名大噪好驕傲。

此外，繼上星期澎湖漁船捕獲25公斤重的土魠魚王，5日台南籍安平港的鎮嘉號育樂漁船跨海澎湖東嶼坪海域也釣起了重達29公斤的土魠魚大尾王，隨即載運往台南標售，意外發了筆小財。

每日一大早澎湖魚市場就堆放了上千條土魠魚，場面浩大壯觀，一條條肥美的土魠魚排排站待價而沽，老饕們嘗鮮正是好時機，雖然貴森森，但大快朵頤可千萬別手軟。

(中國時報)

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