花蓮球場再升級 8月迎職棒

花蓮德興棒球場斥資8000多萬元升級，預計8月完成優化。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣立棒球球場以往遭人詬病的草皮問題，縣府前年為迎接中職明星賽首度進軍東台灣，展開內外整頓，如今外野一片綠油油，讓球迷大讚「花蓮球場變漂亮了！」農曆年後將再斥資8700多萬進行升級改善，預計8月完工後讓鄉親體驗宛如大聯盟等級的職棒賽事。

號稱「全台灣最美球場」的花蓮德興棒球場，2001年落成後曾同時引進中華職棒、台灣職棒大聯盟，兩大聯盟在花蓮舉行賽事，後來因球場設施老舊，像是外野防撞護墊過硬、場地坑坑洞洞，草皮禿成一塊塊有如「鬼剃頭」，還被體育署評鑑為C級球場，挨批不符職業賽事需求。

花蓮縣府爭取2017中職明星賽首次在東部舉辦，當時斥資4000多萬元「大整修」，一一改善草皮、紅土並更換「全台最大」的全彩高解析LED計分板，打造符合中華職棒大聯盟規格球場，嶄新風貌球場，讓不少返鄉獻技的花東球員也為驚豔。

縣府教育處體健科長白鴻儀表示，預計2月後將開始動工，將全面更換內野觀眾席座椅，並在一、三壘側增加啦啦隊表演舞台、改建室內牛棚，以後投手熱身不會在淋雨，同時進行草皮與場地保養，以及無障礙電梯等設施與空間改善。

對於外界關心球場整建完工已經是職棒下半季，相較以往花蓮賽事多安排上半季，憂心恐無緣看到比賽。縣府指出，去年中職移師花蓮進行5場季賽，縣府向聯盟爭取在下半季安排賽事，時間大約落在8、9月，場次應該和去年差不多。

(中國時報)

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