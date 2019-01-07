洗水坑老街落石砸車 姊妹驚魂

2019年01月07日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉往泰安溫泉區岸之溪民宿臨時停車場前，6日中午發生落石砸車意外，1輛黑色自小車客車行經台62線3公里處時，被落石擊中右後方乘客座，右後車門嚴重變形，車窗玻璃碎裂，車內2名10、12歲小姊妹受傷，緊急送往苗栗醫院急救，所幸並無大礙。

警方調查，42歲陳姓男子趁假日載一家4口，前往泰安洗水坑老街遊玩，途中行經台62線3公里處快到臨時停車場前，突遭一旁山坡落石擊中右後車門，車門嚴重凹損連帶波及坐在後座2名小姊妹，小姊妹飽受驚嚇，到院時仍滿臉驚恐，所幸僅受輕傷。

陳男向警方表示，假日帶著妻女到泰安遊玩，當時聽到1聲巨響，發現右後玻璃爆碎，車身猛烈搖晃，驚嚇之餘才發現是遭落石砸中，落石約30公分大小，幸好當時車窗緊閉，落石未砸進車內，否則後果不堪設想。

到場救護的泰安消防隊員表示，苗栗山區連日大雨，疑似造成山坡地土石鬆動，以往都是6到8公里間的路段較常落石，此次地點位於3公里處較罕見，落石約20公斤重，幸好車主行經山路時緊閉車窗才防止砸進車內。

警消表示，過去曾有民眾開山路未關車窗，遇到落石砸車，重力加速度的大石塊猛力砸進車內，遭成民眾重傷，呼籲民眾行車於易落石路段，應將車窗關上，意外發生時，能有多一層保障。

(中國時報)