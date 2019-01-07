洗水坑老街落石砸車 姊妹驚魂

被落石擊中的小客車右後車門嚴重變形。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉往泰安溫泉區岸之溪民宿臨時停車場前，6日中午發生落石砸車意外，1輛黑色自小車客車行經台62線3公里處時，被落石擊中右後方乘客座，右後車門嚴重變形，車窗玻璃碎裂，車內2名10、12歲小姊妹受傷，緊急送往苗栗醫院急救，所幸並無大礙。

警方調查，42歲陳姓男子趁假日載一家4口，前往泰安洗水坑老街遊玩，途中行經台62線3公里處快到臨時停車場前，突遭一旁山坡落石擊中右後車門，車門嚴重凹損連帶波及坐在後座2名小姊妹，小姊妹飽受驚嚇，到院時仍滿臉驚恐，所幸僅受輕傷。

陳男向警方表示，假日帶著妻女到泰安遊玩，當時聽到1聲巨響，發現右後玻璃爆碎，車身猛烈搖晃，驚嚇之餘才發現是遭落石砸中，落石約30公分大小，幸好當時車窗緊閉，落石未砸進車內，否則後果不堪設想。

到場救護的泰安消防隊員表示，苗栗山區連日大雨，疑似造成山坡地土石鬆動，以往都是6到8公里間的路段較常落石，此次地點位於3公里處較罕見，落石約20公斤重，幸好車主行經山路時緊閉車窗才防止砸進車內。

警消表示，過去曾有民眾開山路未關車窗，遇到落石砸車，重力加速度的大石塊猛力砸進車內，遭成民眾重傷，呼籲民眾行車於易落石路段，應將車窗關上，意外發生時，能有多一層保障。

(中國時報)

花蓮球場再升級 8月迎職棒 巷寬7米大貨車進出 車禍頻傳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。