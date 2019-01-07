阿里山馬拉松 沿途品嘉鄉味

2019年01月07日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處舉辦的2019嘉義阿里山馬拉松，6日一早由嘉義縣長翁章梁、渥太華馬拉松賽事總監John Halvorsen及國際超馬好手林義傑等人鳴槍下起跑出發。這是阿里山第1次與加拿大渥太華馬拉松締結為姐妹賽的國際型馬拉松賽事，沿途特別提供嘉義的「嘉」鄉味供參賽者品嘗。

此次路跑共吸引超過3000人報名，路跑活動區分21公里半馬組、10公里挑戰組及1公里體驗組，路線行經牛埔仔愛情大草原、阿里山公路、台三線到仁義潭水庫等著名景點，讓跑者在慢跑之餘也能細細品味嘉義縣的風光，沿途還提供甕仔雞、滷味、福義軒等「嘉」鄉味，希望將在地特色美食推廣出去。

林義傑說，這次賽道里程經中華民國田徑協會丈量並取得AIMS國際級賽道認證，還特別推出1公里體驗組，邀請弱勢及公益團體共同參加，歡迎全世界馬拉松愛好者都能共襄盛舉嘉義參加這場國際型馬拉松賽事。

翁章梁表示，嘉義未來的經濟發展，應善用人文美食、天然資源，並與國際接軌發展出國際型運動賽事，將嘉義行銷至全世界，讓台灣各地與世界好手都來嘉義消費，打造出運動經濟，讓經濟更活絡，未來還將持續與加拿大渥太華馬拉松維持姐妹賽事關係，透過跨國際交流將台灣運動旅遊市場推向世界舞台。

(中國時報)