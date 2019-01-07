高雄馬10周年 全馬獎金再加碼

2019年01月07日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄國際馬拉松今年邁入第10年，2月17日在國家體育場舉行，當天有將近2萬人，以及33國家、574位外籍選手參賽，本屆不僅重設賽道，開辦10年以來，年年陪伴跑友的中博高架橋因為將要拆除，也將是最後一次「陪跑」。

今年高雄馬將經過城市光廊、玫瑰教堂、真愛碼頭、駁二藝術特區、高雄港牌樓、高雄港車站扇形車庫遺址、哈瑪星鐵道文化園區、露德聖母堂，鳳山縣舊城南門、海洋文化與流行音樂中心等10個以上充滿話題的新舊建築。

本屆大會還特別推出專屬賽事APP，可即時掌握賽事補給配置動線，並有跑者Live追蹤、即時賽況及社群平台推播等貼心服務，關心的親朋好友們更可以查到跑友的即時位置，提前在賽道旁加油，一起合影留下回憶。

由於高雄鐵路地下化已在去年10月通車，過去要穿越高雄火車站前站及後站，最直接的就是走中博高架橋，過去9屆也是許多高雄馬跑友共同「爬坡」的回憶，現在因鐵路地下化將拆除，這屆最後一次陪伴跑友後將功成身退。

為紀念高雄馬10周年，高巿府運動發展局也結合元宵節舉辦燈籠創意造型比賽，提供各組1萬元獎金，另規畫10周年紀念禮，全馬組有完賽T恤，超半馬組及休閒組有紀念品，國內全馬組第1名獎金也由6萬元加碼至10萬元。

(中國時報)