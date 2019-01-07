2019年01月07日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市有民眾在臉書社團PO文指控安親班老師，「只因小考考不好，要一個四年級的小孩自己打自己巴掌，打200下。」家長已向警方提告教唆傷害，員警正聯繫老師到案說明。教育局6日指出，經查明體罰行為屬實，已要求業者將該名體罰的老師先行停職。

女童家長的親友，5日晚間在不公開臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》代PO文，指「妳一位安親班老師，留美回來的老師。只因為小朋友安親班小考考不好，63分、65分、73分，妳要一個小孩，四年級！自己打自己巴掌，打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣」，引發網友熱議。

文中還說，家長發現女童回家後雙頰發紅，得知遭安親班老師不當體罰，氣得帶孩子驗傷後，再前往永康警分局提告教唆傷害。警方也證實已受理此案，安親班主任曾到分局協助說明，目前正聯繫該名老師到案。

不過，補習班6日並未開門營業，僅部分工作人員陸續到班，但都不願意表示意見。同時，女童家長也婉拒受訪。

教育局傍晚指出，經查明體罰行為屬實，已要求業者將這名老師先行停職，並依《補習及進修教育法》規定，提送教育局短期補習班不適任人員認定委員會認定其後續處置。

教育局說，還將實地稽查該安親班是否合格立案，如查證未經立案經營安親班，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁罰6萬元。除了上開行政處分，家長也可以提出刑事告訴。此案也已主動通報社會局，進行後續裁處。

(中國時報)