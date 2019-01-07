民進黨主席補選 卓榮泰桃竹苗大勝

2019年01月07日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳育賢 、 莊旻靜 、巫靜婷／綜合報導 、巫靜婷／綜合報導

民進黨主席6日補選，桃園市在市長鄭文燦強力抬轎下，卓榮泰大勝游盈隆1149票。新竹縣市、苗栗也都呈一面倒情形，結果一如預期。

桃園6個投開票所、共有1萬458位黨員，投票率17.67％，僅有1848人出來投票，「挺英派」的行政院前祕書長卓榮泰，在桃園市長鄭文燦出面、率跨派系中生代相挺下，在桃園開出紅盤，以1486票大贏「反英派」對手游盈隆的337票，兩人相差1149票。

新竹市投票率高於全國平均，高達49％幾近半數黨員都熱烈參加投票，開票結果卓榮泰以一面倒的支持度拿下200票，得票率高達83％，游盈隆則獲40票、得票率僅17％。綠營人士分析，卓榮泰在新竹市獲壓倒性勝利，與新竹市長林智堅陪同卓榮泰登記，等同公開宣誓支持卓榮泰有莫大關係，地方黨員當然獲得「訊號」，加上卓是地方黨員可接受與認同度的最大公約數，因此其以大幅差距獲勝完全是意料中的事。

新竹縣部分共有465黨員投票，1號卓榮泰獲得362票，2號游盈隆拿到101票，其中還有2張廢票，由於可投票人數為2604人，投票率僅18％。苗栗縣投票率約有26％、共498人投票，卓榮泰以393票勝游盈隆105票，縣黨部主委杜文卿表示，苑裡地區約有4成黨員出來投票，全縣平均卻僅有2成，黨部未動員，加上「大環境不好」影響黨員投票意願。

(中國時報)