陣頭炮聲隆隆 環保局開罰

台南市6日兩場廟會遶境活動，燃放鞭炮又引起網友抨擊。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市中西區與南區6日各有廟會遶境活動，不少民眾抱怨假日補眠遭鞭炮聲吵醒。台南市環保局稽查發現，南區一家廟宇陣頭違規在上午7時前就燃放鞭炮，將開罰3000元；中西區則尚未發現違法燃放。

環保局表示，廟會遶境合法燃放炮竹時段為上午7時至晚間10時，台南市6日共有2處廟會送天師遶境，分別為南區鹽埕北極殿與中西區八吉境、關帝廳廟會。

環保局蒐證發現，鹽埕北極殿一早共分兩隊出發，各有8頂神轎、16個陣頭，兩隊人數共有1800人。中西區八吉境與關帝廳廟會共有12頂神轎，50個陣頭，人數約1200人。

兩處廟會一早各自出發遶境，沿途燃放鞭炮助勢，時間長達1小時，正逢假日與學校期末考期間，立刻在網路上引來抨擊。有網友怒批一大早還在補眠，就被鞭炮「morning call」，感嘆是無法防禦的噪音攻擊；也有網友大酸「8+9」（八家將）文化已是台南市日常生活一部份，討論以後買房要慎選，避開有陣頭繞境的區域。

八吉境關帝廳建醮主委邱莉莉6日參與遶境起駕儀式，她代替廟宇向民眾道歉，坦承有陣頭鞭炮燃放離譜了點，但廟會活動難免，希望居民體諒。

環保局表示，兩處送天師活動在市區遶境一整天，其中南區廟會7時以前就燃放4次鞭炮，環保局蒐證後，將依噪音管理法每次罰款3000元。至於中西區陣頭雖沿路燃放鞭炮，但未在違法時段，尚不開罰。

(中國時報)

台中警方 獲署長表揚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。