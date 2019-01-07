繞過大陸市場 台灣獨角獸很難活

2019年01月07日 04:10 中國時報 主筆室

號稱全球註冊用戶4000萬人、擁有破萬簽約直播主、一度有機會成為台灣首家即時互動影音獨角獸的M17，傳出無預警裁員70多人，比重近兩成，集團營運長張牧寧據傳已離職。這是繼去年6月在紐約證交所掛牌失利，短短4天倉皇下市後，M17再次的重大挫敗。這不但是台灣新經濟模式嚴峻的考驗，更是經濟發展警訊。

對M17這類線上影音直播平台來說，市場挑戰特別激烈，尤其在大陸鬥魚、虎牙等競爭壓力下，處境更加艱困。M17一開始設定市場就決定避開大陸，以日本、南韓、香港、台灣及新加坡等5個地區為主，先搶下海外市占，再轉攻大陸市場。問題是，搶攻海外市場依然要面對當地業者的競爭，資本豐沛的大陸影音平台同樣出海搶奪市占率，競爭並沒有想像中容易。換句話說，繞過大陸、直接搶攻全球市場，雖然政治正確，卻不太可行，避開大陸市場，卻避不過大陸競爭壓力。

以日本市場為例，M17日前才高調宣布，進軍日本短短1年多，營收數字已逼近台灣市場，今年6月更搶下當地直播服務市占率第1名，前途看來一片大好，但為何年底卻又大肆裁員？營收跟不上燒錢速度，無法轉換成真實獲利是主要原因。加上另一類不須簽約直播主，由真正素人演出的新影音模式（如抖音的短視頻）快速崛起，意外成為市場寵兒，M17這類直播平台的客群被分流、客戶使用黏著度也快速下降。

根據《日經新聞》調查，2018年全日本熱銷商品排行榜，抖音（Tik Tok）高居第2位，僅次於9月引退的安室奈美惠，可略窺一斑。更不用說，11月獲得日本軟銀集團注資，估值高達750億美元的抖音母集團字節跳動科技（來自北京的新創企業），隨著抖音瘋狂席捲全球，已成為當前世界第一大獨角獸。

M17有辦法跟抖音競爭嗎？不能說全無可能，但成功機率極小。特別是這類新經濟模式的許多新產品，大部分仍處於概念驗證階段，在還沒找到穩定的獲利來源時，亟需天使投資人與創投的支持，否則極容易資金斷炊，難以跨過死亡之殼。這也是為何世界各國的創新創業政策，普遍重視早期資金市場的主因。

台灣近年來為了迎上全球這股創新創業潮流，也積極研擬相關政策並鬆綁法規，包括通過創業天使投資方案、修訂《產業創新條例》及《公司法》以獎勵投資、廣設創新創業基地與早期投資基金等。今年2月行政院更是推出「優化新創事業投資環境行動方案」，打算未來每2年至少孕育出1家獨角獸新創，進而打造台灣成為亞洲新創資本匯集中心。只是，盱衡相關政策與措施，幾乎沒有一項政策與大陸市場或資金有所連結，甚至對陸方投資或前往大陸募資設下重重限制，明擺著不歡迎的姿態。

大陸創新創業發展快速，根據美國知名另類資產資料與情報公司Preqin公布的2018年第3季全球創投投資資料，大中華地區（以大陸為主）前3季的投資金額比重44%，遠高於北美地區（以美國為主）的37%，CB Insights的全球獨角獸統計則指出，今年前3季美國產生29家獨角獸（比重40%），高於大陸的24家（比重33%），若以估值來看，大陸獨角獸的44%估值比重，遠高於美國的35%，代表在早期資金市場競賽中，大陸不比美國遜色。

對新創企業來說，市場與技術開發同樣重要，大陸在市場規模方面占有優勢，但在技術開發及市場經營方面，仍然有很大的不足。簡單說，大陸市場夠大，「企業習慣吃快餐」，技術開發及市場經營需要耐心，正是台灣的機會。而且台灣1990年代資通訊產業發展的成功軌跡是寶貴的經驗，從上、中、下游全面串連起整個產業的供應鏈。不只是面對或提供產品給終端消費者（B2C），還包括解決相關企業問題或提供服務（B2B），讓整個產業生態系更加完整。特別是2B這端，有機會成為台灣物聯網時代的強項。若是能在這樣的基礎上，結合大陸的市場資源，相信更有機會挖掘出真正的「新藍海」。

M17的挫敗告訴我們，新經濟時代要拋棄意識形態，與大陸建立合作而非競爭關係，創造台灣對大陸的價值，才是台灣繁榮的機會。2019年想要翻轉台灣，突破經濟窠臼，還是得找到兩岸鏈結之鑰。

(中國時報)