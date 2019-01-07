蘋果拉警報 台灣剉咧等

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中國時報
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蘋果承認產品銷售不如預期，調降財報預測，因而引爆「蘋果危機」，股價單日重挫近10%。台灣對蘋果危機應戒慎恐懼，因為台灣的經濟榮枯，從產業到股市都與蘋果息息相關。

蘋果這次下修財務預測號稱是近20年來的首次，原因當然就是新手機產品銷售不如預期，手機營收占蘋果總營收6成，手機銷售差當然拖累整個公司。更讓外界擔心的是引領風騷10年的蘋果手機已出現創新不足、動能下降的衰頹之勢。

對台灣而言，蘋果危機很可能成為台灣危機。在蘋果的全球供應鏈當中，台灣企業家數占比最高，每年蘋果開始「拉貨」，就能帶動台灣出口增加。市場曾估計過，蘋果對台灣出口貢獻的增加達2個百分點，能拉抬經濟成長率0.5個百分點。

至於對產業與股市的影響，就更不在話下：台灣科技股的龍頭企業幾乎全是蘋果概念股，占台股市值4成左右，蘋果只要開始砍單，蘋概股就要跌一波，同時也拉著台股下跌。其實，在傳出銷售不如預期、開始砍單的消息後，蘋果市值就從上兆美元一路下跌，台灣的蘋概股也跟著跌了一波，台股跌破萬點正是受美股與蘋果的影響。

雖然以蘋果的品牌、規模及過去數十年建立的基礎，這次的下跌應只是短期波動，不是長期趨勢，因此台灣還不致於因這次「蘋果危機」而一路被帶衰，但不論是看個別企業或整體經濟，都該警覺台灣是否依賴蘋果過深，導致風險過於集中。蘋果的盛世預料還有相當長一段時間，台灣應盡快多角化發展，分散風險，不要讓蘋果危機真的成為台灣危機。

(中國時報)

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