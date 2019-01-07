2019年01月07日 04:10 中國時報 劉必榮

1月8日，美國國家安全顧問波頓、參謀首長聯席會主席鄧福特，以及美國國務院敘利亞問題特使傑弗瑞，將聚集土耳其首都安卡拉，和土耳其一起討論土軍如何取代美軍角色，打完敘利亞戰爭的問題。

去年12月中，當川普決定從敘利亞撤軍之時，和土耳其總統艾爾多安通了電話，艾爾多安表示會繼續美國未竟的大業，接手把敘利亞戰爭打完，川普對此甚表欣慰，然後土耳其就開始喊價。

12月底，土耳其的清單送到了鄧福特手中，要求美國全面的空中支援、交通與後勤，以及情報分享。美國官員私下表示，以土耳其的軍力，根本不可能做到像美國這樣24小時的空中偵察與精準轟炸，也沒有足夠的後勤運輸能力，把部隊送到敘利亞內陸掃平IS，因此如果對土耳其開出的要求照單全收，那美國不但不能撤出敘利亞，反而會讓自己在敘利亞的泥淖中陷得更深。

由這裡來看，艾爾多安真的很會談判，知道什麼時候人們需要他，然後順勢提出要求。去年10月之前，艾爾多安的形象是很差的，不但大權獨攬、專權貪腐，更透過修憲讓自己在3連任總理之後，當選成為無人能制衡的超級大總統。他是美國北約盟國，但卻和美國對頭的俄國與伊朗眉來眼去。為了逼美國交出居住在美國的土耳其宗教領袖居倫，他也把在土耳其的美國福音教派牧師布朗遜加以軟禁，逼得川普對土耳其進行了經濟制裁。但是艾爾多安手中卻握了3張牌，讓美國與歐洲對他無可奈何。

一是土耳其的地理位置，掌握了敘利亞難民進入歐洲的門戶。歐洲需要土耳其幫她守門，阻擋蜂擁而至的難民，因此無法對土國給予太大壓力。二是去年10月發生的哈紹吉命案。沙烏地異議記者哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害，艾爾多安一下搖身變成人權的捍衛者，要求沙烏地給個說法。艾爾多安提出的證據愈多、逼得愈急，沙烏地承受的壓力就愈大，川普以沙烏地為支點的中東戰略就愈可能崩解，於是究竟該在哈紹吉問題上使多大勁，也變成檯面下土耳其可以跟美國討價還價的籌碼。第3張牌就是現在的敘利亞牌。

如果美國完全照土耳其的要求支付，那等於沒撤出敘利亞，但若不照土國的要求提供軍援，土國打敘利亞戰爭只能打個半吊子，到時可能還是得由美國善後，所以美國已從川普最先宣稱的30天內撤軍，鬆口到軍方所說的沒撤軍時間表。川普下令先徹底殲滅IS再說，說服川普的是共和黨參議員葛理翰。他在12月30日見川普之後對媒體說：「我認為我們處於暫停狀態。我們正重新評估怎樣才能實現總統的目標，也就是讓其他人多出點錢和多出點力，以解決敘利亞問題。」用川普在乎的錢的問題去說服川普，葛理翰也算深得談判箇中三昧。

但是1月7日在安卡拉的談判還是一場硬仗。土耳其會要軍援，也會談庫德族的問題，美國怎麼接招？庫德族為了自保，現也在接觸俄國與小阿塞德政府，等於從反抗軍這邊一下跳到政府軍的陣營了，這應也是他們跟美國談判的姿態。於是我們發現整個敘利亞就是一個大棋盤，各方高手紛紛加入博弈，最後勝負如何，也成為國際關注的焦點。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)