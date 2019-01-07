小英的艱難才要開始

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中國時報
施正鋒

6日民進黨黨主席選舉，被外界視為「保皇黨」的卓榮泰，一如預期以72.6%的高得票率勝選，這顯示蔡英文應可順利在黨內取得競選連任的門票。小英下一步的布局，就是挑選親信接任新閣揆，以穩定黨務及政務，朝2020總統之路衝刺。

自從2000年總統大選以來，藍綠兩大黨基本上是由總統兼任黨主席，說好聽一點叫做黨政同步，其實就是以政領黨。然而，只要執政黨輸掉期中地方選舉，總統必須辭去黨魁以示負責時，就要找一位足以信任的人來接任，以確保自動提名自己連任。民進黨在九合一選舉潰不成軍，蔡英文依照慣例辭去黨主席，表面上卓榮泰是中生代共同推舉的「大師兄」，實際上是眾人意興闌珊、避之唯恐不及，沒想到半路殺出程咬金游盈隆，只好照章舉辦黨員投票。近年來由於民進黨黨內初選改採全民調，養人頭的誘因大為降低。進入體制後，各派系為了搶中常委、中執委，不免要透過公職拉人入黨，代繳黨費是潛規則。由於這回是單純的黨主席改選，不涉黨內權力分配，外頭下著毛毛雨，出動遊覽車接了，但沒有繁複的配票單，選情相較之下比較冷清。

民進黨選後急著清理戰場，驚慌未定的同志大體有鞏固領黨中心的共識。蔡英文搞定黨中央人事後，接下來就是指定誰來接任閣揆。由於賴清德執意走人，而陳菊輔選高雄失利，當下蘇貞昌呼聲最高，奈何小英遲不點頭。如果就輔選功能而言，此刻的閣揆必須是總統的親信，立法院長蘇嘉全應可賦予重擔，畢竟他除了當過小英大選的副手搭檔，也擔任過農委會主委及內政部長。

蔡政府的邪惡在於明明立場超級保守，早已由上而下設計了一套東西，偏偏又裝作一副很開明的樣子，老是找一堆人去開會背書，給外面一種由下而上的民主參與假象，但結果其實是不可能會有實質的大變動，十分頑固而又霸道。譬如年金改革、司法改革及原住民族轉型正義會議，都是同樣模式炮製，樂此不疲。

近日大陸國家主席習近平「一國兩制」的談話，應算是小英的貴人。4位本土大老登報呼籲蔡英文不要連任，小英老神在在，主要是有史明的背書。來勢洶洶的則是喜樂島聯盟，背後有將近500萬挺東奧台灣正名的公投票，他們強烈不滿民進黨政府的低調，對小英恐是芒刺在背。

雖然卓榮泰當選民進黨主席之後，暫時解了小英的黨內之憂。但她連任之路最大的挑戰是已經坐大的柯文哲。選後有關2020總統的民調，柯P打遍天下無敵手，雖然他宣稱要等到6月才會宣布是否問鼎九五，但若民進黨仍積弱不振，國民黨也有待整合，柯P既已攻下長安，不順勢揮軍洛陽才怪。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

(中國時報)

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