2019年01月07日 04:10 中國時報 王崑義

儘管目前美中貿易戰還處在90天休戰期內，但中國受到貿易戰的影響，經濟已出現疲軟現象，iPhone在大陸的銷售也放緩，讓原先樂觀預期今年第1季財測的美國蘋果電腦，不得不下修財測目標，導致美國股市重挫。在蘋果開出第一槍後，其他依靠中國市場增加營收的眾多美國公司恐怕也好不到哪裡去，這必然會牽動1月7、8日美中貿易戰的談判。

從去年7月川普打響了美中貿易戰後，他曾樂觀地認為將可輕鬆打贏中國，但他誤判了中國總體經濟的正能量，以為中國經濟跟其他新興國家一樣脆弱。美國的中國通們忽視了中國在建國初期推出的「趕超戰略」，就是以發展國防、重工業追求「超英趕美」的目標，這戰略為中國奠基了厚實的國防與重工業基礎。從大陸發展高鐵一日千里、探測器「嫦娥四號」3日成功登陸月球背面、金融支付領先全球、北斗衛星的導航功能已經不輸給美國的GPS等，就可了解這些絕非是大陸僅靠竊取技術就可達到的成就。所以，美國沒有正視中國經濟的發展與科技的成就，才是導致川普誤判的主因。

另一個誤判是川普認為可以跟中國打「新冷戰」來拖垮中國，像1980年代雷根跟蘇聯打的「新冷戰」一樣。殊不知，「冷戰」的界定是包括政治、經濟、社會、文化、意識形態等各領域的較量，這讓當年蘇聯為了應付美國，不得不傾全國之力進行較量，這種投入絕非是貿易戰單一項目所可比擬的。

但川普跟中國打貿易戰，只要求中國要改變發展中國家經濟的身分、取消「中國製造2025」計畫、阻滯中國的5G、晶片產業、AI技術的發展速度、取消市場准入的政治障礙等，這些都只是枝節，無關整個國家生存的命脈。

特別是，在美中貿易戰的過程中，中國雖然經濟遭到一些挫折，以致經濟成長放緩，但中國還是有跟美國打「持久戰」的能量，尤其現今美中兩國的經濟已越來越相互依賴，貿易戰對美國企業的負面影響恐怕也不容小覷。像北京首都機場就有好幾家星巴克咖啡。

在這種情況下，川普跟中國打貿易戰只是殺敵一千，自損八百。貿易戰導致中國經濟放緩，現在更連累蘋果大幅下修財測，後續預料將波及更多的企業，包括台海兩岸和美國企業。歷史經驗顯示，主動發動戰爭者必會遭到戰爭的吞噬，貿易戰也是如此，這是為政者不可忘記的教訓。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）

(中國時報)