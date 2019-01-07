2019年01月07日 04:10 中國時報 桂宏誠

藝人白冰冰義助韓國瑜，擔任高雄市觀光行銷代言人，被曾任高雄市新聞局長的行政院副發言人丁允恭在臉書發文鄙視，揶揄白冰冰會導致高雄的質感很快被摧毀。這篇「鬥性堅強」的文字公開後，才讓人驚覺行政院「副發言人」到底是什麼官？何以職責在代表行政院對外發言的官員，可以肆無忌憚地藐視演藝人員及地方政府的措施，莫非這是代表行政院的立場？

副發言人的職務倫理問題姑且不談，但副發言人是什樣的「官」呢？依據《行政院組織法》第12條第2項的規定：「行政院置發言人一人，特任，處理新聞發布及聯繫事項，得由政務職務人員兼任之」，因此，目前的行政院發言人是部長級的特任官，副發言人好似應是政務次長級的政務官？然而，該法並未設置「副發言人」職缺，行政院這位副發言人應該又是位「黑官」。

早年在政府機關裡的官員有被黨外批評為「黑官」者，其實他們進入政府是有法律的依據，如《聘用人員聘用條例》等。但由於並非經由考試及格任用，且又擔任主管或副主管職務，所以才被譏評為「黑官」。行政院副發言人不可能是政務官，最可能就是以機要人員任用或上開聘用條例進用的約聘人員。然而，這兩種進用方式都不是考試及格，因此副發言人也應是黑官無誤。

再者，《各機關機要人員進用辦法》第4條規定，機要人員所任職務範圍為行政類職務，而且以「襄助機關長官實際從事機要事務相關工作」為限。因此，若行政院副發言人是以機要人員方式任用，但他所從事的工作是代表行政院對外發言，顯然不是實際從事機要事務相關工作。不僅如此，副發言人好似為單位副主管，但上開辦法卻亦明定了不得進用機要人員擔任副主管。

事實上，設置「副發言人」職務的翹楚當屬台北市政府，這些黑官不僅因俊男美女博得媒體關注，且大多是記者轉任，從而也政治化了原有的文官體系。依據台北市政府祕書處組織規程及編制表，僅規定設有發言人而無副發言人，且發言人還應由非機要任用的參事或顧問兼任。然而，過去北市府擔任正副發言人者，應無一人合於法規規定。此外，以機要任用人員負責對外發言工作者，同樣也發生在總統府。

代表機關或政府對外發言的工作具有高度政策意涵，理應由政務官擔任發言人。同時，機要任用人員依法所能從事的工作並不包括發言人，而且機要人員歸屬於事務官體系，亦不應擔任具政治性的發言人工作。至於有以約聘人員擔任副發言人的情形，就像以約聘人員外派成為外交官一樣離譜。凡此種種，主管機關考試院難道看不出有這麼多黑官存在嗎？（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)