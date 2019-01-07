為錢鬧分居 醉夫狠掐弒妻

2019年01月07日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳麒全 ／桃園報導 ／桃園報導

簡姓航空公司事務長不時在臉書分享周遊列國的美照，6日遭詹姓丈夫活活掐死，同事獲悉都不敢置信。（蔡依珍翻攝）

桃園蘆竹驚傳丈夫活活掐死妻子命案！55歲詹姓男子6日下午疑因擔任航空公司事務長的50歲簡姓妻子不滿他遊手好閒、要求分居，雙方爆發口角，詹竟活活掐死髮妻後割腕輕生，再打電話給友人交代後事，警方逮捕詹嫌，全案朝家暴殺人罪偵辦。

「兄弟，下輩子我們再做兄弟！麻煩你幫我們收屍！」范姓男子昨天下午1時許，接獲詹嫌電話交代後事，趕到詹嫌住處，進門驚見詹嫌流血癱坐在客廳地上，匆忙報警。

詹嫌犯案後輕生未遂

警方到場發現帶著酒味的詹嫌左手流著鮮血、手臂有約10公分切割傷，虛弱癱坐在地，一旁還有1把沾有血跡的牛排刀。至於詹妻簡女則仰躺在地、沒有外傷，但已無呼吸心跳，將2人送醫，簡女急救後仍不治。

據了解，簡女是某航空公司事務長，和詹嫌結縭10餘年，2人膝下無子女，開設眼鏡行的詹嫌半年前歇業後就閒賦在家，經濟重擔全落在妻子簡女身上，夫妻近來為此屢屢發生爭吵，昨天下午再度發生口角，簡女揚言分居，詹嫌盛怒之下，在客廳掐死妻子。

簡女舅舅向警方說，2人感情原本很好，但詹男的眼鏡行自從遷到中正路後，生意一落千丈，每月10餘萬的房租還得跟妻子討，雙方因金錢屢發生爭吵，詹男1年前曾說要轉行當保全，但關店後卻閒賦在家，還騙簡女同事100萬要去投資，簡受不了才決心離開詹男。

舅舅說，詹男3個月前就恐嚇要殺死簡女，簡向阿姨求救，詹寫下悔過書允諾要改過自新，但仍天天買醉，去年12月6日又爭吵，他出面2度協調，建議雙方寫下分居協議，給詹男1年半時間振作，孰料才1個月就生悲劇，簡曾抱怨詹陸續向她借款上千萬，一生積蓄全都沒了。

簡女同事說，簡女待人和善，平時很照顧下屬，工作表現及能力都備受肯定，但她鮮少談論私事，同事聽聞惡耗，難以置信。

妻任航空公司事務長

詹嫌送醫後已無大礙，宣稱酒後頭暈不適，被警方戒護返回蘆竹警分局，詹嫌拒絕回答任何問題，僅吵著要請律師，因詹拒絕夜間訊問，檢警將待詹今日情緒穩定後，調查釐清。

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(中國時報)