網攻第一金 殭屍電腦駭客栽了

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中國時報
／台北報導

24歲的陳姓駭客，涉嫌自2016年8月起，以「殭屍電腦」攻擊勒索第一金融集團及10家大陸、台港及新加坡遊戲公司，並要求以比特幣付贖金，陳男11個月內犯案12次，得手94個比特幣及10多萬元人民幣，調查局追查1年餘才逮捕陳男，台北地檢署依12個恐嚇取財、妨害電腦使用罪嫌起訴陳男。

檢調指出，陳男是高職資訊科畢業，喜好鑽研電腦資訊與駭客手法，並無正式工作，是個憑著資訊技能打零工的宅男，他一度靠駭客勒索維生，坦承駭客攻擊的手法，是從網路與書籍自學而成。

2016年7月間，第一銀行爆發國際駭客侵入ATM系統詐領案，陳男認有利可圖，向大陸駭客購得「殭屍電腦」(Bot)的惡意程式，鎖定第一金融集團勒索，要求透過網路支付比特幣，以規避追查。

2016年9月21日晚間，陳男發動DDoS （分散式阻斷服務攻擊）攻擊，癱瘓一銀網路銀行後寄勒索信，要求支付30個比特幣，之後加碼至50個，翌日上午，陳再對第一金證券網站發動攻擊，威脅若不付比特幣，將全面攻擊第一金網站，並恫嚇每日贖金要增加20個比特幣。陳當天下午密集攻擊，致證券電子交易服務中斷。但第一金未付贖金，向調查局報案。

另陳男自2016年8月25日至2017年7月30日止，向大陸、台港、新加坡10家遊戲公司勒索，先在遊戲臉書紛絲專頁留言，再攻擊癱瘓遊戲伺服器，除勒索比特幣外，也透過地下匯兌獲取人民幣贖金。

檢方查出，陳男共向一銀、遊戲公司勒索12次，除了2度勒索一銀未遂之外，其餘10次共得手94.0115個比特幣以及10多萬元人民幣。調查局去年逮捕陳男時，宣稱陳男獲取市值約達3000多萬元的比特幣，但因為比特幣幣值近來暴跌，依現在幣值，陳男的94多個比特幣，只剩下約台幣1100多萬元。

(中國時報)

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