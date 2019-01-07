李宗瑞性侵案 判囚29年10月

2019年01月07日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

涉撿屍性侵、偷拍的富少李宗瑞，到底要關多久？李宗瑞被控性侵14名女子，最高法院去年駁回李上訴，全案定讞；高檢署檢察官日前聲請定應執行刑，高院裁定李應執行29年10月徒刑，由於李自2012年8月到案迄今，已羈押、服刑累計6年4月，估計他至少還要服刑8年多，到2027年中才能到達服刑過半的假釋申請門檻，屆時他已42歲了。

矯正署說，在北監服刑的李宗瑞，2016年因違規受罰後，改配至第15工場，從事紙袋加工作業迄今，在監期間曾因籃球比賽等獲獎勵，目前沒違規紀錄。據了解，李的母親史錦秀及舅舅固定每周一下午赴北監辦理接見，李的生父、商界聞人李岳蒼則鮮少探視關心。

李被控從2009年到2011年間在夜店把妹，利用對方酒醉時撿屍帶回住處性侵，另偷拍性愛過程。一審輕判李18年6月，但高院認定李性侵14人性侵、偷拍19人，合併執行有期徒刑30年。

李上訴後，最高法院2015年先就李性侵5女、偷拍5女部分，判決確定。高檢署先聲請定執行刑20年確定，李入獄服刑。去年8月間，最高法院再對李另性侵9女部分，判決確定。

去年底高檢署再聲請定執行刑，高院以李涉及18個乘機性交、強制性交罪，合併執行徒刑29年10月，僅差2個月就達有期徒刑上限30年。李雖可提抗告，但預料遭駁回的機率極高。

民事部分，最高法院共判李須賠償18女2385萬元確定，另李先前已與部分遭偷拍、未被性侵的女子各以數十萬元和解，加上部分被害人判賠金額低於150萬，已在二審確定，還有被害人申請被害補償金35萬，北檢也將向李求償，粗估李賠償金額逾3000萬元。

(中國時報)