三角戀種殺機 情敵認埋救難員

2019年01月07日 04:10 中國時報 廖志晃 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

兼任民間救難隊員的王姓計程車司機，與好友鄒姓運將同時和1名離婚女子交往，捲入三角畸戀起紛爭，鄒男涉嫌勒斃王男後，藉著兼差撿骨師(土公仔)，熟悉公墓地點，將王男棄屍南投市公墓，警方逮捕鄒到案，鄒坦承殺人棄屍，6日依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

警方調查，王男及已婚的鄒嫌都是排班的計程車司機，2人因與離過婚的劉姓女計程車司機有感情糾紛，以致友誼生變，鄒嫌得知好友王男愛上他的同居女友劉女，上月曾毆打王男，索討30萬元的精神賠償金後，仍心生不滿，計畫要殺害王男。

12月30日上午，鄒嫌駕駛妻子的車先到南投市第9公墓勘查地形，鎖定1處廢棄墓穴作為棄屍地點；當晚鄒先在王男的座車旁埋伏，趁王男要開車上班之際，用手勒斃王男，再將王男拖上他妻子車後座載往公墓棄屍，王男手機則遭他關機後丟棄。

警方查出，鄒嫌曾就讀軍校，孔武有力，身形壯碩，被害的王男則相對瘦削，鄒嫌獨力殺害王男並棄屍，並非難事；而且鄒嫌兼差土公仔，對公墓的地形很熟悉，因此選擇人跡罕至的公墓為埋屍處。

據王、鄒2人的計程車同業表示，鄒、王及劉女屬同一個計程車協會，鄒、劉約4、5年前加入協會，王入會約2年，同業均有耳聞3人有感情糾紛，鄒個性較為衝動，王則話少、較安靜。

警方約談鄒嫌到案後，突破鄒嫌心防，鄒嫌因外遇而鑄下大錯，擔心妻子受牽連，坦承犯行，警方在他的住處起出埋屍的圓鍬等犯案工具，昨上午帶鄒嫌前往沙鹿區案發現場進行模擬。

南投地檢署稱，檢方會同法醫師解剖，在死者鼻孔、食道未發現沙土，因此判定是他殺，且是死後才遭人掩埋；檢方複訊後認為鄒嫌涉犯殺人重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中國時報)