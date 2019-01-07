柯奐如遇性暴力「感覺我做錯事」

鈕承澤（中）當年和《情非得已之生存之道》女主角張鈞甯（右）、柯奐如出席媒體座談，如今該片惹議。（資料照片）

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中國時報
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柯奐如發文，回憶當年和鈕承澤拍攝床戲細節。（取材自臉書）

柯奐如11年前演出鈕承澤自導自演電影《情非得已之生存之道》，事後透露對自己和鈕承澤的親密床戲感到不適，該事件日前因鈕承澤涉性侵女工作人員再被提起，儘管擔心父母會因她公開談論此事受影響，但父親對她說：「妳知道自己這麼做的原因就好，要有信念！」她決定勇敢說明事件始末，昨更以4000多字寫下拍攝前後經歷，「開始走上清創傷口道路。」

柯奐如表示，當年因信任鈕承澤，沒有事先討論床戲拍攝方法，她也因過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼胸貼上場，「而對方僅使用了保險套。對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。」之後兩人按照劇本拍了「發生關係」的場面。

完成拍攝後，她回家洗澡時想起肌膚相親的觸感和記憶，「當時我覺得自己好髒，我拚命地想洗掉那觸感、那記憶，所有的一切。」她唯一想到的方式是和男友發生關係，「甚至粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…」。

鈕承澤未回應

鈕承澤身兼導演和男主角，不但沒有保護柯奐如，反而傷害了她，「我感受到對方碰觸到令我感到不舒服之處」，她昨在文中指出：「這樣其實是蠻幹的過程下，真的能達到您希望的結果嗎？」她也提到，對方甚至想要舉行一場如何拍床戲的座談會，讓她感到快要錯亂，之後只要參加電影相關活動，一看到對方就會自行選擇走避，把自己隱蔽，「我感覺我是那做錯事的人。」

柯奐如2014年結婚，去年8月離婚。她日前請教作者陳潔皓，以「性暴力」來定義自己所受到的侵犯，昨在臉書Po文還原當年拍床戲過程。而對於柯奐如的發文，鈕承澤手機關機也不回簡訊。

(中國時報)

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