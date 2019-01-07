張學友闢謠 繼續唱跳到70歲

2019年01月07日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

張學友感冒照樣飆高音，歌神當之無愧。

張學友的「學友·經典巡迴演唱會」高雄場6日最後一晚，他在台上自我介紹「唱歌34年、1986年來台出專輯」，笑說：「不瞞大家說，本人今年57歲，網上流傳張學友的演唱會以後沒得看了，看一場少一場，我來闢謠一下，本人會繼續唱的，如果可以唱、可以跳的話，不管我是60、70歲！」自許60歲再辦演唱會時，還可以劈腿給大家看。

張學友昨晚演出是此套巡演第218場，他近日有點感冒，但唱功絲毫不受影響，他表示雖然身體抱恙，但保證大家看到的不會比前兩天少，也不會降Key，他也說明因為換了新衣服、褲子太緊，所以沒辦法劈一字馬，怕衣服會爆開。

歌迷直呼賺到

特別的是，昨外國樂手用喇叭演奏了一段江蕙（二姊）的歌〈家後〉，張學友說：「先停一下，這是張學友的演唱會，這個是二姊非常流行的歌曲！」隨後現場清唱，出乎意料的驚喜讓全場歌迷直呼賺到。

他透露高雄開唱前，其實準備了3首台語歌單，但實在沒時間練，所以仍唱二姊的經典曲，他打趣說：「我有去當過江蕙的嘉賓！不過她還沒有來過我的！」他的演出精彩，台下歌迷表現也相當可愛，一位歌迷分享：「因為太嗨…螢光棒揮太大力、打到前面女生的頭2次！」

(中國時報)