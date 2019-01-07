影》五月天巡演644天 創7紀錄

五月天巡演644天 創7紀錄
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中國時報
報導、影音編輯／
五月天「人生無限公司」巡演昨在台中圓滿落幕。
阿信感性謝歌迷一路支持。

五月天「人生無限公司巡迴演唱會」歷經644天、唱遍世界55大城市，與415萬社員創下五月天巡演7項新紀錄，除了共累計高達122場次，在高雄、桃園、台中吸引71.4萬人見證全台25場演出；還包括5度站上北京鳥巢一連舉辦5場吸引50萬人參與、3度在日本武道館開唱的華人樂團；陸續登上紐約、聖荷西、英國倫敦及法國巴黎等地的指標性舞台，還在香港迪士尼樂園露天開唱，並首度前往泰國曼谷。

阿信6日唱完〈你不是真正的快樂〉後，感性表示：「歡迎大家來到五月天人生無限公司，今天晚上是最後一次說這句話了。」讓台下歌迷滿是不捨。冠佑為終場訂主題「一石二鳥、一劍雙鵰」，阿信要他接唱有點關係的歌，冠佑回「鳥嗎」？被怪獸吐槽：「你幾歲了，你高中生喔。」

昨是此套巡演最終場，2.5萬名歌迷熱情爆表，場外也有上千名粉絲同樂，冠佑說：「不只現場觀眾，場外也有很多人在共襄盛舉。」阿信虧冠佑想出去收門票，高喊「冠佑說你們一人收100元」，但場外卻沒回應，怪獸忍不住笑喊：「疏散效率史上最快！」

捐千萬元做公益

五月天在台中的10場演唱會，為台中招來5億觀光財，向來熱心公益的他們也捐出1000萬元給市府社會局及財團法人台中私立新希望社會福利基金會等12家社福團體。

(中國時報)

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