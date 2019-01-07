《7月22日重生》安德蕾雅冒死救妹

2019年01月07日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

93分鐘一鏡到底還原恐怖屠殺【7月22日重生】HD中文正式電影預告

電影《7月22日重生》改編自2011年的「挪威烏托亞島槍擊案」，電影以一鏡到底方式、重現當時93分鐘的完整事發經過。為使電影更具說服力，導演艾瑞克波貝（Erik Poppe）大膽起用新人安德蕾雅班慈（Andrea Berntzen）飾演「卡雅」。深具領袖特質的她，片中不僅義無反顧營救妹妹，更在生死存亡之際、精準做出逃命判斷，她也因此勇奪挪威奧斯卡最佳女主角大獎，成為今年受矚目的女星。

年僅20歲的安德蕾雅還是大學生，攻讀生物學的她對表演充滿興趣，雖然沒演過電影，選角時卻因成熟超齡的臨場反應，獲導演青睞。安德蕾雅原本並不清楚槍擊案確切過程，後來從新聞報導、大人口中才得知這事件，更加強她演出的決心。片中她在驚慌中保持冷靜，率同學穿越槍林彈雨，更獨自前往槍響處尋找下落不明的妹妹，展現超人一等的判斷力，勇奪本屆「挪威奧斯卡」最佳女主角。

度假小島成煉獄

劇情描述2011年7月22日，19歲女孩卡雅與妹妹到度假勝地烏托亞島上，與600多名學生參加未來領袖培訓營。此時，奧斯陸發生了政府大樓嚴重爆炸案，正當島上學生驚魂未定，岸邊傳來震耳欲聾的槍響聲，一名身著警裝的男子肆無忌憚地開槍掃射手無寸鐵的學生。度假小島瞬間成了人間煉獄，卡雅為了尋找下落不明的妹妹，冒著生命危險往槍聲方向移動。電影11日在台上映。

(中國時報)