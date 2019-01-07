Prada春夏反轉跳tone

2019年01月07日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

Prada男裝帶有60年代風格，帽子已成為搶手貨，毛料西裝外套9萬5000元，高領針織上衣1萬6000元，荷葉襯衫2萬2000元，獵人帽1萬7500元。（Prada提供）

Prada春夏持續主打的Sidonie手提肩背包，12萬4500元。（Prada提供）

Prada針織涼鞋，3萬9500元。（Prada提供）

建築師妹島和世與Prada合作Invites聯名系列包款，她的幾何設計讓包變得趣味，價格店洽。（Prada提供）

Prada Brique童趣圖紋單肩包，5萬5500元。（Prada提供）

Prada撞色針織樂福鞋，價格電洽。（Prada提供）

家具名廠Verner Panton獨家為Prada生產製作的Verner Panton充氣座椅登場，2萬3000元。（Prada提供）

Prada春夏細節多，水晶寶石裝飾洋裝19萬1500元，亮片裝飾髮箍2萬9000元，Margit鉚釘裝飾手提包10萬9000元，及膝襪5500元，氣墊鞋底紳士鞋3萬1500元。（Prada提供）

招牌尼龍這次被名家設計成洋裝，建築師Elizabeth Diller與Prada合作Invites聯名系列洋裝9萬5500元、手拿包4萬3000元，搭Prada亮片裝飾髮箍2萬9000元，紳士鞋2萬9000元。（Prada提供）

不照牌理出牌，就是Prada，也是品牌在會計界、廣告圈、影劇幕前幕後長期圈粉的原因，這些族群穿衣不要典雅，而要有點不一樣。於是今年春夏，我們看見設計師Miuccia Prada操刀運動鞋編織的泳裝式女裝設計，以及獵人帽搭荷葉襯衫、短褲的男裝形象，再度跳出時尚常理的俏皮古怪，要鐵粉感到驚喜。

在保守與自由間網內互打

Prada春夏女裝在保守與自由間「網內互打」，A-Line洋裝、鈕釦外套、連領襯衫固然典雅，但近看時，洋裝是視覺穿透、外套有城市與女性印花、襯衫則挖胸又上小鉚釘，可一點都不乖。而從細節看上看樂趣更多，像白色百褶裙中暗藏宛如運動褲的邊條，或潮感oversize棉質上衣下襬拼華麗緞面，緞上開出手染寶石花卻又是塑料設計，時尚想像是反轉再反轉。

至於泳裝式洋裝也不純為來個文青性感，運動編織配招牌復古印花，已夠有趣，上頭那一槓帶子，其實靈感來自Prada經典瑪莉珍鞋的鞋帶，但這不是這季唯一經典重組，尼龍材質則邀來建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller和妹島和世聯名，推出橫空出世的包款與洋裝，要擊中鐵粉的心。

滿版文青可愛logo推翻自我

男裝部分，總樂於自我打臉的Miuccia Prada則再度推翻自己，雖曾表明對logo沒好感，這次在帶有60年代元素服裝卻大用logo，無論西裝用個logo貼片或高領衫印滿版logo，上頭的海馬、帆船、鯨魚、幾何全都文青可愛，絕非用大字樣就搞定，加上設計師總愛自宮粉絲的愛款，這些難得的logo能保幾季未可知，鐵粉恐得提前下手不可。

(中國時報)