歲末年初，向來是慈善公益的季節，精品與明星攜手行善，更添佳話。寶格麗（BVLGARI）今年再度攜手舒淇、Eva Green等國際巨星加入救助兒童計畫（Save The Children），為第三世界的貧病兒童募款，萬寶龍（Montblanc）則邀請新手媽咪簡嫚書與宋米秦一同贊助「RED」計畫，幫助愛滋病患者。
寶格麗於2009年參與救助兒童計畫Save The Children，今年已經是第10年，透過每年年終慈善珠寶的義賣，迄今善款已累積到8500萬美金，募得款項分別挹注33個不同國家境內的100個專案，幫助全球超過100萬名需要幫助的兒童及青少年。
名人透過社群發揮影響力
2018年寶格麗與Save The Children合作的公益廣告主題是「#Madereal」（夢想成真），並推出一款BVLGARI經典B. Zero1銀質黑陶瓷戒指義賣，戒指上刻有「Save The Children」，寶格麗全球總裁Jean Christophe Babin邀請舒淇、Lily Aldridge、Eva Green、黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer等國際明星名人共同入鏡力挺，且在社群發動個人影響力共襄盛舉，齊力實現孩子們的夢想。
萬寶龍最近加入「RED」對抗愛滋病計畫，並推出由設計大師馬克紐森（Marc Newson）操刀設計的「RED」系列書寫工具與配件義賣，才剛成為新手媽咪的簡嫚書與宋米秦受邀擔任RED公益代言人，簡嫚書在IG秀出她生平第一次用鋼筆寫下的名人語錄，宋米秦則與RED鋼筆合影，只要購買「RED」系列書寫工具，就將部分所得捐贈「全球基金會」（The Global Fund），作為終結愛滋病、肺結核和瘧疾之用。
「RED」系列書寫工具採用紅色高級樹脂，包括鋼筆、鋼珠筆或原子筆，並搭配紅色配件如皮革封套素描簿、手環與袖扣等。「RED」計畫是愛爾蘭搖滾樂隊U2主唱波諾（Bono）和美國慈善家Bobby Shriver於2006年成立的機構，迄今已募5億美金的善款。
(中國時報)