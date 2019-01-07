買SUZUKI抽新春百萬紅包

SUZUKI家族。圖片提供TAIWAN SUZUKI

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中國時報
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農曆春節將至，TAIWAN SUZUKI推出「豬光寶氣迎新春，百萬紅包加碼抽」購車活動，即日起至25日購買SUZUKI任一車款，就有機會抽中新春大紅包，內容包含SUZUKI原廠維修保養券（有1萬、5000、2000元等不同金額共390個名額），以及遠東百貨禮券（有5萬、2萬元各1、5個名額），讓車主購入新車之際也沾沾新年喜氣。

銷售持穩 獲獎無數

此外，VITARA、SWIFT、IGNIS在本月31日前領牌也另有加贈配件。VITARA加贈不鏽鋼門檻飾板、運動版擾流尾翼；SWIFT加贈專屬門檻飾板、擾流後尾翼；IGNIS加贈時尚尾翼飾板、專屬門檻飾板，再享前後保桿擾流翼、左右擾流下側裙（共4件）加購價1萬元優惠。

2018年是SUZUKI豐收的一年，不僅銷售持續穩定成長，也因備受消費者青睞而獲獎無數。例如2018年3月，SWIFT於紐約國際車展榮獲2018世界都會車TOP3；而SWIFT和IGNIS也分別為TAIWAN SUZUKI拿下台灣第13屆車訊風雲獎最佳進口小型車及最佳進口都會車殊榮。

巡迴展演 千人試乘

2018年底，TAIWAN SUZUKI乘勝追擊，舉辦規模最大、為期最長的「SUZUKI GO UNIQUE FUN DRIVING全國戶外巡迴展演活動」，總計13場次、超過上千人參與試乘SUZUKI各式車款，活動佳評如潮。跨年節慶活動「新北市歡樂耶誕城」，TAIWAN SUZUKI陪伴車主一同歡度美好耶誕佳節。

(中國時報)

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