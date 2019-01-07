SUZUKI 主打星 VITARA輕鬆穿越叢林與都市

兼具獨特設計以及適度越野性能的車體設計。圖片提供TAIWAN SUZUKI

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中國時報
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ALLGRIP適時智慧型四輪驅動系統提供自動模式AUTO、運動模式SPORT、雪地模式SNOW、鎖定模式LOCK。圖片提供TAIWAN SUZUKI
1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，將更多的氣體壓入汽缸，大幅增強動能表現。圖片提供TAIWAN SUZUKI
SUZUKI VITARA繼承過去SUZUKI開發車款所培養的正統四輪傳動，以運動休旅車的技術及經驗，因應各種駕駛需求開發而成，從四驅（左圖）轉換市區（右圖）雙棲的極致操控，作為TAIWAN SUZUKI於台灣市場發表的重磅車款，勢必能成為車壇的當紅炸子雞。圖片提供TAIWAN SUZUKI

SUZUKI VITARA問世30周年，透過技術的進步和對未來的遠見，一次又一次蛻變成更完美的車。身為SUZUKI旗下明星車款，VITARA搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，透過渦輪增壓技術可有效提升燃油效率，小排氣量也能創140hp/22.4kgm最大動力輸出，不僅動能成績滿分，節能表現也出色，VITARA S更能達到18.0 km/L超低油耗。再加上採用6速自動變速箱搭配換檔撥片功能，1-6檔高變速比率即使在低速爬坡路段也能有充沛動能，同時兼具強大起步的加速性能、高速行駛寧靜性以及優秀的燃油效率。

(中國時報)

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