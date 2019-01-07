光陽GP125去年狂銷近9.3萬台

KYMCO GP 125搭載「K.N.I」滾針引擎，凸輪與搖臂設計可大幅降低摩擦損失，提升引擎靜肅性及加速性，同時還符合最新的六期排放法規，不僅省油又環保，更比傳統四期排放機車大幅減少80～90％空汙值，再加上簡約風尚儀表、防滑舒適座墊、H4放射大燈及高亮度尾燈，在性能之外也更增添風尚高質感。（KYMCO提供）

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中國時報
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KYMCO CUE100外觀輕盈小巧又都會時尚。（KYMCO提供）
KYMCO Nice 100EV是專為女性設計的電動機車。（KYMCO提供）

2018年對機車市場而言是挑戰嚴峻的一年，85.5萬台的銷量較2017年的100.5萬台減少近15萬台，光陽、山葉、三陽等三大品牌市占各有消長，不過光陽仍以35％市占達成連續19年銷售冠軍的市場龍頭地位，業者也將布建Ionex車能網列為發展重點，今年全台快充站將設立1642處，Ionex能源站也將完成278個。

受惠於政府汰舊換新政策，一方面鼓勵消費者換購電動機車，帶動電動機車大幅成長，二來對於慣用油車的消費者，也有符合六期環保的新選擇，以KYMCO GP125、CUE100為例，不僅省油又環保，更比以往傳統四期排放機車大幅減少80～90％的空汙值，以及減少PM2.5對人體與環境危害，GP125去年熱銷9萬2800台。

隨著2019年新的補助措施，購車有不少優惠，以台中市最新公布汰換二行程換購六期燃油車的方案為例，一般民眾補助5000元，中低收入戶及和平區民眾則補助1萬2000元（已含環保署淘汰二行程機車補助的500元），如果購買KYMCO CUE100，最低即可以3萬300元的價格購得。

(中國時報)

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