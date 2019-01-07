光陽GP125去年狂銷近9.3萬台

2019年01月07日 04:10 中國時報 陳大任 報導

KYMCO CUE100外觀輕盈小巧又都會時尚。（KYMCO提供）

KYMCO Nice 100EV是專為女性設計的電動機車。（KYMCO提供）

2018年對機車市場而言是挑戰嚴峻的一年，85.5萬台的銷量較2017年的100.5萬台減少近15萬台，光陽、山葉、三陽等三大品牌市占各有消長，不過光陽仍以35％市占達成連續19年銷售冠軍的市場龍頭地位，業者也將布建Ionex車能網列為發展重點，今年全台快充站將設立1642處，Ionex能源站也將完成278個。

受惠於政府汰舊換新政策，一方面鼓勵消費者換購電動機車，帶動電動機車大幅成長，二來對於慣用油車的消費者，也有符合六期環保的新選擇，以KYMCO GP125、CUE100為例，不僅省油又環保，更比以往傳統四期排放機車大幅減少80～90％的空汙值，以及減少PM2.5對人體與環境危害，GP125去年熱銷9萬2800台。

隨著2019年新的補助措施，購車有不少優惠，以台中市最新公布汰換二行程換購六期燃油車的方案為例，一般民眾補助5000元，中低收入戶及和平區民眾則補助1萬2000元（已含環保署淘汰二行程機車補助的500元），如果購買KYMCO CUE100，最低即可以3萬300元的價格購得。

(中國時報)