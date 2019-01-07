2019年01月07日 04:10 中國時報 周育慶

戰爭開始 我們就跳舞

車輛流動，我看不清對街的女孩

一隻斑馬倒在我們之間

成為連接兩端的虛線

等待紅燈的人們被城市輕輕擺好

必須承認，我們是像棋子一樣的

有塑膠質地的反光，面容憔悴

女孩，如果戰爭開始

請和我跳支舞好嗎？

時間不再是負擔，春天還是春天

讓飛彈不停來自城市的右上角

讓我們的臉都被閃光照亮，而如實

還原為純白的雜食動物

當煙霧瀰漫，我們都跳得盡興

妳也準備走了

我的手，被妳交到一雙髒汙的手裡

那人的臉在戰爭之前，或許就已敷滿塵土

我試著辨認他掌心的繭

這流浪多年的手，多像我爺爺

「你不走嗎？」身旁的朋友提醒我，紅燈轉綠

人們開始前行，我和那些無緣的舞伴

和那女孩

擦身而過。此刻沒有戰爭。

一名街友在路邊的椅子上睡著了

一雙吵架的情侶在公園外，把春天

罵成春天

作者簡介

1995年出生台北，男。現就讀台北大學中國文學系碩士班。

寫作心得分享

「詩人」這個稱謂，奇怪，我就是喜歡。從高中起我便想當個詩人，即使那時候一首詩都無法寫出來。

曾經寫完詩，從圖書館走入毛毛細雨，我問自己算是個詩人嗎？我不知道。詩和我之間存在茫茫一線的關係，我說不清詩是什麼，就像詩說不清我是什麼。時間一忙一累，我可以完全把它拋下，那對我的生活基本沒有任何影響，依舊賺微薄的薪水、呼吸台北的空氣。

但當我回到獨處的環境，當意識到生命的某種缺憾時，我很想它。

推究原因，這樣寫詩的靈感肯定（至少或可能）具有某種價值，承擔著人世間的憂愁與荒謬，才讓我不由自主地依靠它，尤其走在一陣越下越大的雨裡，卻忘了帶傘。

(中國時報)